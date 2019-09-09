Çocuk dizisinde kim hangi rolde oynuyor? İşte Çocuk dizisi konusu ve oyuncuları

Yapımcılığını 1441 Productions'ın, yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı dizinin kadrosunda Merve Çağıran, Serhat Teoman, Nazan Kesal, İsmail Hacıoğlu, Ceyda Ateş, Kenan Acar, Mehmet Emin Güney, Nimet İyigün gibi isimler yer alıyor. Asiye Karasu (Nazan Kesal)

Kocasının evi terk edip gitmesiyle ailenin söz sahibi olan Asiye, bütün hayatını oğulları Ali Kemal ve Murat’a adamıştır. Sorunsuz, sıkıntısız yolunda giden hayatları gelini Şule’nin Efe’yi artık istememesiyle değişir. Asiye bu durumun geçici olduğunu düşünse de işler beklediği gibi gitmez. Akça’nın Asiye’nin kalesi gibi gördüğü evine girmesiyle büyük bir yalanın üstüne kurduğu hayatı da kalesi gibi yıkılmaya başlayacaktır. Çünkü Asiye’nin herkesten sakladığı büyük bir sırrı vardır. Efe’nin babası, Akça’nın belalısı olan Hasan, Asiye’nin gayri meşru oğludur. Hasan Çetin (İsmail Hacıoğlu)

Akça’nın belalısı, Karasu ailesinin baş düşmanıdır.. Dünyaya gözünü açtığı anda hayata bir sıfır yenik olarak başlayan Hasan, bütün çocukluğunu esirgeme yurdunda bir aileye kavuşma özlemiyle bekleyen yaşıtlarının arasında geçirmiştir. Yurttan kaçıp sokaklarda illegal işler yaparak genç gözü kara bir delikanlı olurken, anne baba eksikliğinin yerini de zamanla öfkesiyle doldurmuştur. Bu öfke sorunu Hasan’a büyük bir hata yaptırır ve tek aşkı Akça’yı kaybetmesine neden olur. Hapisten çıkıp Akça’nın peşine düşen Hasan kendinden saklanan bilmediği geçmişine doğru adım atacaktır.

Ali Kemal Karasu (Serhat Teoman)

Karasu ailesinin büyük oğludur. Babasının yıllar önce evi terk etmesiyle annesi tarafından genç yaşta şirketin başına geçirilen Ali Kemal, zekası, dürüstlüğü ve çalışkanlığı sayesinde kısa sürede işleri büyütmüş ve şirketi otomotiv/yedek parça sektörünün öncülerinden biri haline getirmiştir. Annesini hiçbir konuda yanıltmamış iyi bir evlat olmanın yanı sıra kardeşi Murat’a iyi bir ağabey, karısı Şule’ye iyi bir eş, oğulları Efe ve Burak’a iyi bir baba olmuştur. Ailesi için her türlü yükü taşımaya hazır olan Ali Kemal’in en ağır sınavı henüz başlamaktadır. Karısı küçük oğullarının doğumundan sonra değişmiş büyük oğlu Efe’yi ihmal etmeye başlamıştır. Ali Kemal’in doğum sonrası depresyonu sanarak anlayış göstermeye çalıştığı bu durumun arkasında annesinin de dahil olduğu büyük bir sır yatmaktadır.

Akça Yılmaz (Merve Çağıran)

Hayat kadını bir annenin kızıdır. Annesi gibi olmamak için direnen, genç güzel Akça, yaşadığı bataktan onu kurtaracağına inandığı, sevdiği Hasan’dan hamile kalır. Ama kahraman olarak gördüğü Hasan’ın gerçek yüzünü görmesi uzun sürmez. Bebeği karnındayken yediği dayak sonucunda her şey değişir. Bebeğini bu batağa sokmamak için bir karar verir Akça, ona en iyi şansını verdiğini düşünerek bebeğini köklü, zengin bir ailesi olan Asiye’ye vererek anneliğinden vazgeçer. Beş sene sonra oğlunun, bu ailede mutlu huzurlu olduğunu düşünürken öğrendikleriyle hayatı alt üst olur. Annelik yapamasa da oğlunun güvende olup olmadığını görmeye mecburdur.

Şule Karasu (Ceyda Ateş Toplusoy)

Karasu ailesinin güzel gelinidir. Kocası Ali Kemal’i büyük bir aşkla sevmesine rağmen hiçbir zaman aynı karşılığı göremeyen Şule, bu evliliğin başından beri kayınvalidesi Asiye’nin isteğiyle gerçekleştiğinin farkındadır. Çocuk sahibi olamadığı için kocasının kendisini terk etmesinden korkan Şule, Asiye’nin teklifini kabul ederek, Akça’nın bebeğine bir ömür annelik yapacağına söz verip aslında bilmediği daha büyük bir sırrın ortağı olur. Beş sene sonra kendi bebeğini doğurmasıyla işler değişir. Şule’nin kendi çocuğu gibi sevdiği Efe artık gözüne fazlalık gelmektedir. Murat Karasu (Kenan Acar)

Karasu ailesinin en küçük ferdidir. Abisi Ali Kemal’in aksine hayatın getirdiği sorumlulukları üstlenmek istemeyen umursamaz bir tavrı vardır. Büyük bir kahramanlıkla hayatlarına giren Akça’yı peşindeki belası olan Hasan’dan abisiyle birlikte korumaya çalışan Murat’ın bu yolda öğrendikleriyle bütün hayatı değişmeye başlayacaktır. Öfkesinin üstünü alaycılığıyla örten bu genç adam için sorumluluk alma vakti yaklaşmıştır.