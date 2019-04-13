Çocuk Hakları Film Festivali başladı

Festivalin başarıyla gerçekleştirildiğini belirten Berger, "Bu yıl özel bir yıl, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin 30'uncu yılı. Birçok çocuk içme suyuna ulaşmada zorluk çekiyor, istismar ve şiddet görüyorlar. Dünya, 'Bu problemlerle ilgili ne yapabiliriz?' diye düşünmek adına 30 yıl önce bir araya geldi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni oluşturdular. Türkiye de bu konuda kurucu katılımcılardan biri. Sizler buradaki çocuklar, birçok şeye rahat ulaşabiliyorsunuz, umarım dünyanın geri kalanında da böyle olur." dedi.

Etkinlikte konuşan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, bu festivale katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, UNICEF Türkiye Milli Komitesi, Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir, Nilüfer ve Osmangazi belediyeleri, Sivil Düşün Avrupa Birliği (AB) Programı, Anadolu ve Bursa Uludağ üniversiteleri, Matuku Film ve Çocuk Hakları Kültür Sanat Derneği iş birliğiyle organize edilen festivalin açılışı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Etkinliklere katılan öğrencilere belgelerini veren Berger ile Festival Başkanı Prof. Dr. Nezih Orhon, resim ve fotoğraf sergisini de gezdi.

Açılış programı, film gösterimleri ve diğer etkinliklerin ardından sona erdi.

KİMLİĞİN KORUNMASI TEMASI

Her yıl Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin bir maddesinin ele alındığı festivalde bu yıl, devletlerin bir ad, vatandaşlık ve aile bağlarına sahip olma hakkına saygı gösterme gerekliliğini vurgulayan ve sözleşmenin 8'inci maddesi olan "Kimliğin Korunması"na dikkat çekiliyor.

Festivalde, Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin temel taşlarından biri olan çocuk katılımının sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla 18 yaş altındaki yönetmenlerin 13 kısa ﬁlmi izletilecek. Ayrıca, "Yetişkinlerin Gözünden Çocuk Hakları" bölümünde 19 ülkeden, 18 yaş üstü yönetmenlerin yaptığı çocuk hakları konulu 37 ﬁlm gösterilecek.

Etkinliğin yeni bölümü "6 Kıta 1 Ülke" kategorisinde festivale başvuran ﬁlmler arasından her kıtayı temsilen seçilen en iyi ﬁlmin yanı sıra yönetmeninin kişisel görüşlerini paylaştığı video mesajları da izleyiciyle buluşturulacak. Yönetmenlerin, gönderdikleri kişisel mesajlar sayesinde seyirciyle güçlü bir iletişim kurmasının amaçlandığı bu bölümde, Türkiye'den Ayçe Kartal, "Kötü Kız" adlı filmiyle yer alacak.

Çocuk Hakları Sözleşmesi ile tanınan hakların, öncelikle çocuklar tarafından bilinmesinin amaçlandığı festival 19 Nisan'da sona erecek.

AA

