Çocuk isteyen Justin Bieber, eşi Hailey Baldwin’i ikna etmeye çalışıyor

Kanadalı ünlü pop şarkıcısı Justin Bieber görünüşe göre uzun süredir ailesini genişletmeye hazır.

Amazon Prime Video'da cuma yayımlanan Justin Bieber: Our World (Justin Bieber: Bizim Dünyamız) isimli belgeselin bir sahnesinde 27 yaşındaki şarkıcı, 24 yaşındaki eşi Hailey Baldwin'le çocuk yapmaya dair konuşurken görülüyor.

"UMARIM BİR BEBEĞİMİZ OLUR"

Independent Türkçe’nin People'dan aktardığı habere göre; Bieber, 2020'de verdiği yılbaşı konserinden önceki sabah eşine 2021'nin çocuk yapmak için iyi bir yıl olabileceğini söylüyor. Pop yıldızı şu ifadeleri kullanıyor:

2021 için niyetim hedefler koymaya devam etmek ve bunları yaparken eğlenmek. Ailemi kesinlikle ilk sıraya koyuyorum ve umarım bir bebeğimiz olur.

2021'in sonunda denemelere başlamayı düşünen Bieber'a Baldwin, "2021'de mi?" diye soruyor.

Genç model sonrasında, "Göreceğiz" diye belirtiyor.

Ünlü çift daha önce bebek yapma ihtimaline dair konuşmuş ve acele etme niyetinde olmadıklarını söylemişti.

Baldwin 2018'de Vogue Arabia'ya şunları söylemişti:

Çocuklara bayılıyorum ve kendi çocuğumun olması konusunda sabırsızlanıyorum.

Model bu sözlerinin ardından yine de yakın gelecekte anne olmayı planlamadığını ifade etmişti.



