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Çocuk istismarından hapis cezası alan muhtarın mazbatası iptal edildi

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HABER  | 07.05.2019 16:08 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 31 Mart yerel seçiminde tekrar aday olup, kazanan Karakurt Mahallesi'nin muhtarı Yaşar Topbaş, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı'ndan yargılandığı davadan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası onanınca mazbatası iptal edildi. İlçe Seçim Kurulu'nca mahkemenin kararı üzerine mazbata, en çok oy alan ikinci adaya verildi.

Çocuk istismarından hapis cezası alan muhtarın mazbatası iptal edildi

Karakurt Mahallesi'nin muhtarı Yaşar Topbaş hakkında, 24 Mayıs 2017'de, Denizli- Antalya yolu Şahin Tepesi mevkisindeki restoranda garsonluk yapan D.D. (15) adlı kız çocuğuna, saat 02.00 sıralarında, mutfakta sarkıntılık ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Soruşturmanın ardından muhtar Topbaş hakkında, Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Mahkemede ifade veren D.D., restoranda çalışırken, Topbaş'ın kendisini mutfakta zorla öpmeye çalıştığını söyledi. Tutuksuz yargılanan Topbaş ise D.D.'nin iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürüp, suçlamaları kabul etmedi.

HAPİS CEZASI VE KAMU HAKLARINDAN YOKSUN BIRAKILMASINA KARAR VERİLDİ

Dava, 1 yıl sürerken, 18 Mayıs 2018 tarihinde sonuçlandı. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılama sonunda Yaşar Topbaş'a 4 yıl 2 ay hapis cezası verilip, kamu haklarından yoksun bırakılmasına karar verildi.

Karakurt Mahallesi'nden 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde tekrar muhtar adayı olan Yaşar Topbaş, kazanarak, Pamukkale İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldı. Yerel mahkemenin Topbaş'a verdiği hapis cezası, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nce seçimden sonra onanmasıyla kesinleşti.

MAZBATASI İPTAL EDİLDİ

İlçe Seçim Kurulu tarafından mazbatası iptal edilen Topbaş, hakkındaki 4 yıl 2 ay hapis cezası nedeniyle güvenlik güçlerince aranmaya başlandı. Karakurt Mahalle Muhtarlığı mazbatası ise seçimde Yaşar Topbaş'tan sonra en çok oy alan aday Kadir Kıvrak'a verildi.

(DHA)

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