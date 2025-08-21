Çocuk tecavüzcüsüne hadım cezası: Defalarca kez iğrenç suçu işlemiş! Sapığı böyle ehli edecekler: Hem kimyasal hem cerrahi...

ABD’nin Louisiana eyaletinde, 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 37 yaşındaki Thomas Allen McCartney, hem fiziksel hem de kimyasal olarak hadım edilecek. Karar, zanlının cezasını hafifletmek amacıyla yaptığı bir anlaşma kapsamında alındı. Yerel televizyon kanalı Fox 12'ye göre McCartney , işlediği suçlardan dolayı 40 yıl daha hapiste kalacak.

Louisiana, ABD'de cinsel suçlar için cerrahi hadımı yasal olarak uygulayan ilk ve tek eyalet. Kimyasal hadım ise 2008 yılından bu yana uygulanıyordu. Bu yıl yürürlüğe giren yeni yasayla birlikte McCartney, bu cezanın uygulandığı ilk isimlerden biri oldu.

SUÇUNU KABUL ETTİ

McCartney, 2023 yılında 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunurken yakalandı. Houston, olay sonrası kaçmak için silah kullanmaya çalıştı ancak Teksas'ta yakalanarak tutuklandı ve "13 yaş altındaki bir çocuğa yönelik birinci derece tecavüz girişimi" suçunu kabul etti.

"3. SEVİYE CİNSEL SUÇLU"

McCartney’nin sabıkası oldukça kabarık. 2011’de ağırlaştırılmış tecavüze teşebbüs suçundan hüküm giymesi nedeniyle eyalette "3. seviye cinsel suçlu" olarak kaydedilmişti. Ayrıca 2010 yılında 12 yaşındaki bir çocuğa yönelik iki ayrı tecavüz suçundan da gözaltına alınmıştı. 2006 yılında da "reşit olmayan biriyle cinsel ilişki" suçundan tutuklanmıştı.

İŞLEM NEDEN VE NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Kimyasal hadım, ilaç yoluyla testosteron gibi cinsel hormonların seviyesini düşürerek cinsel isteği azaltmayı amaçlıyor. Cerrahi hadım ise testislerin alınmasıyla hormon üretiminin tamamen durdurulmasını sağlıyor.