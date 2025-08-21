Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence

Çocuk tecavüzcüsüne hadım cezası: Defalarca kez iğrenç suçu işlemiş! Sapığı böyle ehli edecekler: Hem kimyasal hem cerrahi...

ABD’de küçük birçok kıza cinsel istismarda bulunan Thomas McCartney, hem fiziksel hem kimyasal hadım cezasına çarptırıldı. Bu ceza, 40 yıl hapisle birlikte uygulanacak.

Çocuk tecavüzcüsüne hadım cezası: Defalarca kez iğrenç suçu işlemiş! Sapığı böyle ehli edecekler: Hem kimyasal hem cerrahi...
Çiğdem Sevinç

ABD’nin Louisiana eyaletinde, 7 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 37 yaşındaki Thomas Allen McCartney, hem fiziksel hem de kimyasal olarak hadım edilecek. Karar, zanlının cezasını hafifletmek amacıyla yaptığı bir anlaşma kapsamında alındı. Yerel televizyon kanalı Fox 12'ye göre McCartney , işlediği suçlardan dolayı 40 yıl daha hapiste kalacak.

Louisiana, ABD'de cinsel suçlar için cerrahi hadımı yasal olarak uygulayan ilk ve tek eyalet. Kimyasal hadım ise 2008 yılından bu yana uygulanıyordu. Bu yıl yürürlüğe giren yeni yasayla birlikte McCartney, bu cezanın uygulandığı ilk isimlerden biri oldu.

Çocuk tecavüzcüsüne hadım cezası: Defalarca kez iğrenç suçu işlemiş! Sapığı böyle ehli edecekler: Hem kimyasal hem cerrahi... 1

SUÇUNU KABUL ETTİ

McCartney, 2023 yılında 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunurken yakalandı. Houston, olay sonrası kaçmak için silah kullanmaya çalıştı ancak Teksas'ta yakalanarak tutuklandı ve "13 yaş altındaki bir çocuğa yönelik birinci derece tecavüz girişimi" suçunu kabul etti.

"3. SEVİYE CİNSEL SUÇLU"

McCartney’nin sabıkası oldukça kabarık. 2011’de ağırlaştırılmış tecavüze teşebbüs suçundan hüküm giymesi nedeniyle eyalette "3. seviye cinsel suçlu" olarak kaydedilmişti. Ayrıca 2010 yılında 12 yaşındaki bir çocuğa yönelik iki ayrı tecavüz suçundan da gözaltına alınmıştı. 2006 yılında da "reşit olmayan biriyle cinsel ilişki" suçundan tutuklanmıştı.

Çocuk tecavüzcüsüne hadım cezası: Defalarca kez iğrenç suçu işlemiş! Sapığı böyle ehli edecekler: Hem kimyasal hem cerrahi... 2

İŞLEM NEDEN VE NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

Kimyasal hadım, ilaç yoluyla testosteron gibi cinsel hormonların seviyesini düşürerek cinsel isteği azaltmayı amaçlıyor. Cerrahi hadım ise testislerin alınmasıyla hormon üretiminin tamamen durdurulmasını sağlıyor.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaş gemisinden casusluk! Gizli bilgilerin bedeli: 12 bin dolarSavaş gemisinden casusluk! Gizli bilgilerin bedeli: 12 bin dolar
Almanya'dan 10 euroya aldı: Pahalılığına isyan etti!Almanya'dan 10 euroya aldı: Pahalılığına isyan etti!

Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar abd hadım etmek çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ünlü oyuncu gözaltına alındı! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Ünlü oyuncu gözaltına alındı! Mekan bastı, haraç istedi! 'Seni vuracağım'

Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Benfica maçından sonraki yorumu yine ezber bozdu

Perte çıkan Ferrari kaza yapan ustaya satılmıştı! Daha yapılmadan alıcısı çıktı: İşte yeni sahibi

Perte çıkan Ferrari kaza yapan ustaya satılmıştı! Daha yapılmadan alıcısı çıktı: İşte yeni sahibi

Almanya'dan 10 euroya aldı: Pahalılığına isyan etti!

Almanya'dan 10 euroya aldı: Pahalılığına isyan etti!

Çocuk tecavüzcüsüne hadım cezası: Hem kimyasal hem cerrahi...

Çocuk tecavüzcüsüne hadım cezası: Hem kimyasal hem cerrahi...

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

Turistin bayrak direğinde yaptığı dans infiale neden oldu! Tepkiler gecikmedi, Valilik hemen devreye girdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.