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"Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Forumu" İstanbul'da başladı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 20.12.2019 10:55 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen etkinlik, duayen yazar ve yayımcılarla, genç yazar ve editörleri buluşturacak

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Forumu", duayen yazar ve yayımcılarla, genç yazar ve editörleri buluşturacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Çocuk ve İlk Gençlik Edebiyatı Üzerine" başlığıyla düzenlenen forumun, İstanbul'da bugün başladığı belirtildi.

Eleştirel okuma yapabilen, düşünen, sanat ve estetik zevki gelişmiş, duyarlı bireyler yetiştirmek üzere öğretmen ve aileler için bir yol haritası belirlemeyi amaçlayan forumun, duayen yazar ve yayımcılarla, genç yazar ve editörleri buluşturacağı bildirildi.

Açılışı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan tarafından yapılacak forumda, evrensel, bilimsel kriterler, ulusal ve uluslararası araştırmalar ile uygulamalar da ele alınacak.

Bugün ve yarın gerçekleştirilecek foruma, okul öncesi eğitimciler, kütüphaneciler, çocuk psikologları, çocuk ve gençlik edebiyatı alanında uzman akademisyenler ile yayımcılık meslek örgütlerinin temsilcileri katılacak.

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Çocuk ve İlk Gençlik Kitapları Formu kitap yayın

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