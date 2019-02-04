Çocukken ne kadar saf olduğumuzu anlatan en iyi 20 tweet

Twitter'da @ahmetrifatpolat bu durumu fark edip takipçilerine çocukluk yanılgılarını sordu. Tweetin altına birbirinden eğlenceli cevaplar geldi. Hepsi de bir yerlerden tanıdıktı.
İşte her yaş grubundan insanların çocukluk yanılgıları...
bir çocukluk yanılgınız var mı ben ayna grubunu kör sanıyordum— AFP (@ahmetfiratpolat) 30 Ocak 2019
Gözümü kapatınca her yer karanlık oluyo ve benim yüzümden hiç kimse bi sey göremiyo sanıyordum— Probis (@Ayburanere) 30 Ocak 2019
ezani allah okuyo sanıyordum— mira (@miraatagul) 31 Ocak 2019
Atam İzindeyiz yazısını sadece yazlıkta kumsalda gözüken Şile Kalesinde gördüğüm için Atam kusura bakma izine çıktık ,tatil yapıyoruz anlamında sanıyordum. Zor günlerdi...— Bilge (@bilgeeulas) 31 Ocak 2019
Turunçgilleri aile zannediyordum, Antalya’nın en zengin ailesi...— moli balığı ????????♀️ (@akyalcinnilay) 31 Ocak 2019
Susturuculu silahla vurulan kişi bir daha konuşamıyo sanıyodum. Sıfır şaka.— nur (@nnursekerr) 30 Ocak 2019
ben ilkokulda andımızı en çok bağıran ve güzel söyleyeni seçip okutturuyolar sanıyodum meğer hoca yalakalarını seçiyolarmış.....— şeyma (@morkuaaaz) 30 Ocak 2019
futbolda forma numaralarını yaşları sanıyodum:(— sema (@camelotslord) 30 Ocak 2019
Hamile anneler atletini kaldırınca, bebek görünecek sanıyordum— ünükorsever (@can_emaneti_var) 30 Ocak 2019
baris akarsuyu baris manconun torunu saniyodum— ALLAH KURTARSIN KARDEŞİM (@ciddiidegilim) 30 Ocak 2019
pinhaniyi kavak yellerinde ki efe saniyodum..— ayşe (@limonlugezegen) 30 Ocak 2019
Bütün filmleri türkler yapiyor saniyordum cunku jackie chan turkce konusuyordu...— ciddibiseven (@ciddibiseven) 30 Ocak 2019
Erikli suyun harbiden erikli olduğunu zannediyordum.— Munire Erguvan (@ErguvanMunire) 30 Ocak 2019
Şu levha yüzünden yolda böyle bir canavarın çıkıp kaza yaptırdığını sanıyordum pic.twitter.com/6jK3vbHpW2— no name (@Lemonmmilk) 31 Ocak 2019
Eski zamanları siyah beyaz sanıyodum tüm dünyayı yani yeşilçamdaki gibi— sarı pıtırcık (@aysedegilimben) 30 Ocak 2019
Televizyonda yada radyoda kanalı değiştirince insanların haraket etmediğini sanıyodum.— GülşahA (@Itisgullsah) 30 Ocak 2019
Atasözlerinin hepsini Atatürk söyledi sanıyodum— ⚰️ (@saintmeursault) 31 Ocak 2019
Ben küçükken korktuğumda allahım dua dua dua diye ağlayarak dua ederdim.— Duygu Akyüz (@akyuzduygu) 31 Ocak 2019
mazhar fuat özkanı tek kişi sanıyordumdkkdksjsjsjs— aslı (@thheoriginal) 30 Ocak 2019
Ülkede bi İstanbul şehir diğer iller köy sanıyordum. Herkes köye gidiyoruz diye o illere gittiği için...— Sena Taştutan (@senatastutan) 31 Ocak 2019
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