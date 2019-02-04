Çocukken ne kadar saf olduğumuzu anlatan en iyi 20 tweet

Twitter'da @ahmetrifatpolat bu durumu fark edip takipçilerine çocukluk yanılgılarını sordu. Tweetin altına birbirinden eğlenceli cevaplar geldi. Hepsi de bir yerlerden tanıdıktı.

İşte her yaş grubundan insanların çocukluk yanılgıları...

1

bir çocukluk yanılgınız var mı ben ayna grubunu kör sanıyordum — AFP (@ahmetfiratpolat) 30 Ocak 2019

2

Gözümü kapatınca her yer karanlık oluyo ve benim yüzümden hiç kimse bi sey göremiyo sanıyordum — Probis (@Ayburanere) 30 Ocak 2019

3

ezani allah okuyo sanıyordum — mira (@miraatagul) 31 Ocak 2019

4

Atam İzindeyiz yazısını sadece yazlıkta kumsalda gözüken Şile Kalesinde gördüğüm için Atam kusura bakma izine çıktık ,tatil yapıyoruz anlamında sanıyordum. Zor günlerdi... — Bilge (@bilgeeulas) 31 Ocak 2019

5

Turunçgilleri aile zannediyordum, Antalya’nın en zengin ailesi... — moli balığı ????????‍♀️ (@akyalcinnilay) 31 Ocak 2019

6

Susturuculu silahla vurulan kişi bir daha konuşamıyo sanıyodum. Sıfır şaka. — nur (@nnursekerr) 30 Ocak 2019

7

ben ilkokulda andımızı en çok bağıran ve güzel söyleyeni seçip okutturuyolar sanıyodum meğer hoca yalakalarını seçiyolarmış..... — şeyma (@morkuaaaz) 30 Ocak 2019

8

futbolda forma numaralarını yaşları sanıyodum:( — sema (@camelotslord) 30 Ocak 2019

9

Hamile anneler atletini kaldırınca, bebek görünecek sanıyordum — ünükorsever (@can_emaneti_var) 30 Ocak 2019

10

baris akarsuyu baris manconun torunu saniyodum — ALLAH KURTARSIN KARDEŞİM (@ciddiidegilim) 30 Ocak 2019

11

pinhaniyi kavak yellerinde ki efe saniyodum.. — ayşe (@limonlugezegen) 30 Ocak 2019

12

Bütün filmleri türkler yapiyor saniyordum cunku jackie chan turkce konusuyordu... — ciddibiseven (@ciddibiseven) 30 Ocak 2019

13

Erikli suyun harbiden erikli olduğunu zannediyordum. — Munire Erguvan (@ErguvanMunire) 30 Ocak 2019

14

Şu levha yüzünden yolda böyle bir canavarın çıkıp kaza yaptırdığını sanıyordum pic.twitter.com/6jK3vbHpW2 — no name (@Lemonmmilk) 31 Ocak 2019

15

Eski zamanları siyah beyaz sanıyodum tüm dünyayı yani yeşilçamdaki gibi — sarı pıtırcık (@aysedegilimben) 30 Ocak 2019

16

Televizyonda yada radyoda kanalı değiştirince insanların haraket etmediğini sanıyodum. — GülşahA (@Itisgullsah) 30 Ocak 2019

17

Atasözlerinin hepsini Atatürk söyledi sanıyodum — ⚰️ (@saintmeursault) 31 Ocak 2019

18

Ben küçükken korktuğumda allahım dua dua dua diye ağlayarak dua ederdim. — Duygu Akyüz (@akyuzduygu) 31 Ocak 2019

19

mazhar fuat özkanı tek kişi sanıyordumdkkdksjsjsjs — aslı (@thheoriginal) 30 Ocak 2019

20

Ülkede bi İstanbul şehir diğer iller köy sanıyordum. Herkes köye gidiyoruz diye o illere gittiği için... — Sena Taştutan (@senatastutan) 31 Ocak 2019



