Çocukken ne kadar saf olduğumuzu anlatan en iyi 20 tweet

Sayın Fatoş Sayın Fatoş
EĞLENCE  | 04.02.2019 11:36 | Son Güncelleme

Çocukken herkes için dünya ne kadar farklıydı! Dünya, uçsuz bucaksız, çoğu şey ulaşılamazdı... Ama şarkıda da geçtiği gibi 'biz büyüdük ve kirlendi dünya'. Şimdi neredeyse hiçbir şeye şaşırmıyor, heyacan duymuyoruz.

Çocukken ne kadar saf olduğumuzu anlatan en iyi 20 tweet

Twitter'da @ahmetrifatpolat bu durumu fark edip takipçilerine çocukluk yanılgılarını sordu. Tweetin altına birbirinden eğlenceli cevaplar geldi. Hepsi de bir yerlerden tanıdıktı.

İşte her yaş grubundan insanların çocukluk yanılgıları...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


PARTNER Uykusuzluk problemi çekiyorsanız bir de bunu deneyin Uykusuzluk problemi çekiyorsanız bir de bunu deneyin
Efsane festivalin provaları bile inanılmaz! Efsane festivalin provaları bile inanılmaz!
İnternette en çok zaman harcayan ülkeler açıklandı! Tahmin edin Türkiye kaçıncı sıradaİnternette en çok zaman harcayan ülkeler açıklandı! Tahmin edin Türkiye kaçıncı sırada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Twitter çocukluk yanılgısı

En Çok Okunan Trend Haberler

Canan Karatay'dan dikkat çeken çay uyarısı!

Canan Karatay'dan dikkat çeken çay uyarısı!

Kayıp futbolcudan kahreden haber!

Kayıp futbolcudan kahreden haber!

Mert Alaş, Kendall Jenner'ın çıplak fotoğrafını paylaştı

Mert Alaş, Kendall Jenner'ın çıplak fotoğrafını paylaştı

Flaş Başakşehir sözleri! 'Benim kurduğum takım'

Flaş Başakşehir sözleri! 'Benim kurduğum takım'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Öyle bir değişti ki aynada gördüğü kişiyi tanıyamadı!

Öyle bir değişti ki aynada gördüğü kişiyi tanıyamadı!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sao Paulo Karnavalı için geri sayım! İşte provalardan şahane fotoğraflar

Efsane festivalin provaları bile inanılmaz!

İnternette en çok zaman harcayan ülkeler açıklandı! Tahmin edin Türkiye kaçıncı sırada

İnternette en çok zaman harcayan ülkeler açıklandı! Tahmin edin Türkiye kaçıncı sırada

Gerçek sevginin var olduğunu kanıtlayan 22 sevimli kedi

Gerçek sevginin var olduğunu kanıtlayan 22 sevimli kedi

Parayı kim çalmış olabilir? (Detay testi)

Parayı kim çalmış olabilir? (Detay testi)

Onun gibisi dünyaya az gelir! Çok özledik Barış Abi

Onun gibisi dünyaya az gelir! Çok özledik Barış Abi

Zara logosunu değiştirdi! Twitter'da alay konusu oldu

Zara logosunu değiştirdi! Twitter'da alay konusu oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.