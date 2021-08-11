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Çocuklar bu tarife bayılacak! Ev yapımı soğuk çay tarifi

11.08.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hastalıklar artıkça doğal gıdalara olan ilgi her geçen gün artış gösteriyor. Özellikle büyüme çağındaki çocukları işlemiş gıdalardan uzak tutmak gerekiyor. Salçanızı, dondurmanızı evde yaptınız. Peki en doğalından buzlu soğuk çay yapmaya ne dersiniz?

Çocuklar bu tarife bayılacak! Ev yapımı soğuk çay tarifi

Yaz mevsiminde içilen meşrubatlar su ile yarışacak oranda olabiliyor. Kimi asitli, kimi gıda boyalı hazır ürünleri mutfağına sokmak istemeyenlerin tercihi doğal içeceklerden yana oluyor.
Siz de kendi mutfağınızda elinizdeki malzemeler ile soğuk çay yapabilir, sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.

MALZEMELER

  • 4 adet demlik poşet çay
  • 2 litre soğuk su
  • 1 su bardağı kaynama derecesinde su
  • 1 çay bardağı toz şeker
  • 1 adet limon
  • 1 adet kabuk tarçın
  • Buz

YAPILIŞI

  • Derin bir kaba 4 adet demlik poşet çayı ve 1 su bardağı sıcak suyu koyup 10 dakika demlenmesini bekleyin.
  • 10 dakika sonunda çay poşetlerini kaptan çıkarın.
  • 1 adet limonun suyunu ve toz şekeri kaba ekleyerek şekerin erimesi için sıvıları karıştırın.
  • Üzerine çubuk tarçını ve 2 litre soğuk suyu ekleyip karıştırın.
  • Elde ettiğiniz karışımı buzdolabında en az 1 saat dinlendirdikten sonra bir sürahiye alıp içine buz ekleyerek servis yapabilirsiniz.

Yoğun bir çay aroması için bergamotlu çay kullanabilir, limon yerine şeftali suyunu tercih ederek yeni tatlar elde edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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