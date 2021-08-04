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Berry hibiscus nasıl yapılır? Evde yapabileceğiniz lezzetli berry hibiscus tarifi

04.08.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sıcaklarının gelmesiyle beraber soğuk ve ferahlatıcı etki gösteren içeceklere olan ihtiyaçta arttı. Geleneksel limonata lezzetinin yanında yeni nesil kahve zincirlerinde yapılan değişik aromalardan oluşan soğuk içeceklere olan talep arttı. Sizler için ferah tadı ve serinletici etkisiyle bir yudum aldığınızda dahi kendinize geleceğiniz harika berry hibiscus tarifi hazırladık.

Berry hibiscus nasıl yapılır? Evde yapabileceğiniz lezzetli berry hibiscus tarifi

Yazın kavurucu sıcaklarında rahatlamak isteyenlere özel olarak mutfağınızdaki birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz enfes bir içecek tarifi veriyoruz. 2-3 dakikada hazır olan bu lezzete ikram ettiğiniz herkes bayılacak.

MALZEMELER

  • 1 poşet hibiscus
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 10 tane donmuş böğürtlen
  • 10 parça buz

HAZIRLANIŞI

Hibiscusu bir kavanozda , yarısından azını dolduracak şekilde sıcak su ile 2-3 dakika kadar demleyin. Demlediğiniz çayın içerisine 1 tatlı kaşığı toz şekeri ekleyin ve karıştırın. Kavanoza 10 tane dondurulmuş böğürtlen ve yaklaşık 10 parça buz koyup kapağını kapatıp iyice çalkalayın. Kavanozu iyice çalkalayıp üzerinde beyaz köpükler çıkınca berry hibiscusunuz hazır.

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