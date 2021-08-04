Berry hibiscus nasıl yapılır? Evde yapabileceğiniz lezzetli berry hibiscus tarifi

Yazın kavurucu sıcaklarında rahatlamak isteyenlere özel olarak mutfağınızdaki birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz enfes bir içecek tarifi veriyoruz. 2-3 dakikada hazır olan bu lezzete ikram ettiğiniz herkes bayılacak.

MALZEMELER

1 poşet hibiscus

1 tatlı kaşığı toz şeker

10 tane donmuş böğürtlen

10 parça buz

HAZIRLANIŞI

Hibiscusu bir kavanozda , yarısından azını dolduracak şekilde sıcak su ile 2-3 dakika kadar demleyin. Demlediğiniz çayın içerisine 1 tatlı kaşığı toz şekeri ekleyin ve karıştırın. Kavanoza 10 tane dondurulmuş böğürtlen ve yaklaşık 10 parça buz koyup kapağını kapatıp iyice çalkalayın. Kavanozu iyice çalkalayıp üzerinde beyaz köpükler çıkınca berry hibiscusunuz hazır.



