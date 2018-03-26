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Çocuklar Duymasın 34. bölüm fragmanı! Meltem ve Haluk evlat ediniyor!

ÇOCUKLAR DUYMASIN HABERLERİ  | 26.03.2018 02:40 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın yeni bölüm fragmanında, Meltem uzun süredir beklediği müjdeli bir haberi veriyor. Meltem ve Haluk'un evlat edinme başvuruları kabul ediliyor.

Çocuklar Duymasın 34. bölüm fragmanı! Meltem ve Haluk evlat ediniyor!

Çocuklar Duymasın'ın 34. yeni bölüm fragmanında Tuna eski eşine borç para veriyor ve sonunda olanları öğrenince işin rengi değişiyor! Tuna'nın verdiği borç para, yerini kısa sürede pişmanlığa bırakıyor!

Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle pazar 20.00'de Kanal D'de!

ÇOCUKLAR DUYMASIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dar Gömlek Tolga’nın verdiği şampuanla yıkanan Haluk, saçlarının yeni halini görünce bere ile dolaşmaya başlar. Başta Meltem olmak üzere, Haluk’un çevresindeki herkes Haluk’un saçlarına ne olduğunu çok merak etmektedir. Ancak Haluk, beresini asla çıkarmaz.Haluk ısrarlara dayanamaz ve bir süre sonra beresini çıkarır!
Haluk’un yeni saçlarını görenler büyük bir şok yaşar. Öte yandan Tuna tatil için biriktirdikleri parayı, eski karısı Özlem’e borç olarak verir. Ancak bu durum Gönül’den gizlidir. Gönül ve çocuklar tatil paketini şimdiden almak isteyince ortalık karışır.

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