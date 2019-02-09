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Çocuklar Duymasın'da Sevgililer Günü sürprizi! Çocuklar Duymasın 68. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 09.02.2019 03:15 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın 68. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çocuklar Duymasın'da bu hafta Sevgililer Günü krizi yaşanıyor. Sevgililer Günü yaklaşmaktadır ve Haluk her yıl olduğu gibi bu yıl da özel bir plan yapmaya karşı çıkar.

Çocuklar Duymasın 68. yeni bölüm fragmanında, Gece, Meltem'i iyicene huzursuz ediyor!

Fakat Tuna sevgililer günü için güzel bir mekan bulduğunu, hep beraber gidebileceklerini söyler ve Haluk ısrarlara dayanamayıp planı kabul eder. Haluk - Meltem, Gönül - Tuna ve Sultan - Rıza çiftleri hep beraber Tuna'nın ayarladığı mekana gider. Ama Tuna'nın bulduğu mekanın yerinde yeller esmektedir.

Öte yandan Meltem ve Haluk'u takip eden gizemli kişi Gece, tacizlerini artırır. Meltem ve Haluk'un kapısına bir kutu bırakılır. Meltem kutuyu aldığında bunun Gece'den geldiğini tahmin eder. Haluk ise kutuyu açması yönünde ısrarcıdır. Meltem iyiden iyicene huzursuz olmuştur artık. Gece'nin gönderdiği kutunun içinde ne var? Haluk'un tepkisi ne olacak?

Çocuklar Duymasın yeni bölümüyle çarşamba 19.45'te Kanal D'de!

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