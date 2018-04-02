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Çocuklar Duymasın dizisinin 35. bölümünde Gönül ölüyor mu?

ÇOCUKLAR DUYMASIN HABERLERİ  | 02.04.2018 10:57 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın dizisinin 35. yeni bölüm fragmanı şimdiden merak ediliyor. 8 Nisan 2018 Pazar günü ekrana gelecek olan Çocuklar Duymasın dizisinin 35. yeni bölümünde neler olacak?

Çocuklar Duymasın dizisinin 35. bölümünde Gönül ölüyor mu?

Kanal D'de ekrana gelen ve en uzun soluklu dizilerden olan Çocuklar Duymasın, yayınlanan son bölümüyle yine büyük ilgi gördü.

Ekrana geldiği her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Çocuklar Duymasın dizisinin 35. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

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ÇOCUKLAR DUYMASIN GÖNÜL DİZİDEN ÇIKIYOR MU?

Çocuklar Duymasın dizisinin 35. bölüm fragmanında Gönül'ün ani ölümü herkeste şok etkisi yaratıyor. Gönül rahatsızlanıp hastaneye kaldırılır. Ve acı haber gelir. Haluk'un şirketindeki çalışma arkadaşı acı haberi verir. Gönül'ün öldüğünü söyler. Eve taziyeye gelenler bu şok ölüm üzerine şaşkındırlar. Gönül, gerçekten öldü mü? Onu ölüme götüren hastalık ne?

Çocuklar Duymasın dizisinde Zeyno Gönenç, Dominant Teyze karakterine hayat veriyordu.

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