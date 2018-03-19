Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Uzun süredir reyting kaygısı yaşayan ‘Çocuklar Duymasın’ dizisi reyting uğruna ne yapacağını şaşırdı.

Daha önce Haluk ile Meltem’in öpüşmesini isteyen yapım ekibi şimdi de Haluk’un beyaz saçlarını siyaha boyamasını istedi.

Haluk’u görenler, “Reyting uğruna ne yapacaklarını şaşırdılar” ifadelerini kullandı.

Çocuklar Duymasın'un dünkü bölümünde, Haluk'un yeni saçlarıyla başı derde girdi. Haluk'un yeni görünümü herkesi şaşkına uğrattı.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 32. BÖLÜMDE NE OLDU?

Son zamanlarda çevresindeki herkesten beyaz saçları ile ilgili eleştiri alan Taş Fırın Haluk, farkında olmadan geri dönüşü olmayan bir yola girer! Dar Gömlek Tolga’nın aklına uyan Haluk, saçlarındaki beyazları koyultmak için bir şampuan kullanır. Fakat sonuç Haluk’u hiç de mutlu etmez.

Saçlarının yeni halini Meltem’den bile saklayan Haluk, şapka ile dolaşmaya başlar. Haluk’un yeni saçları büyük merak konusudur. Meltem, Gönül ve Tuna Haluk’un şapkasını çıkarmaya çalıştıkça bir birinden komik anlar yaşanır.