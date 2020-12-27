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'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den aile pozu

27.12.2020 09:25 | Son Güncelleme:
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'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den aile pozu

Oyuncu Ayşecan Tatari, eşi Edip Tepeli ve kızı Müjgan ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Tatari'nin "Çekirdek" notunu düştüğü gönderi ye beğeni yağdı.

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari anne olduktan sonra sosyal medyada da daha çok paylaşım yapmaya başladı.

Kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen oyuncu Ayşecan Tatari, kızı Müjgan'la paylaşımlarına bir yenisini daha geldi.

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Tatari, eşi ve çocuğu ile birlikte çekilen karelerine, "Çekirdek" notunu düştü. Eşiyle dudak dudağa pozunu paylaşan genç oyuncuya beğeni yağdı.

Ayşecan Tatari'nin paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

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