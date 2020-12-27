'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den aile pozu

'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı 'Duygu' karakteriyle tanınan Ayşecan Tatari anne olduktan sonra sosyal medyada da daha çok paylaşım yapmaya başladı.

Kendisi gibi oyuncu olan Edip Tepeli ile üç yıl önce New York'ta evlenen oyuncu Ayşecan Tatari, kızı Müjgan'la paylaşımlarına bir yenisini daha geldi.

Tatari, eşi ve çocuğu ile birlikte çekilen karelerine, "Çekirdek" notunu düştü. Eşiyle dudak dudağa pozunu paylaşan genç oyuncuya beğeni yağdı.

Ayşecan Tatari'nin paylaşımları takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

