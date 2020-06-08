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Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2020 09:11 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari kendi gibi oyuncu eşi Edip Tepeli ile birlikte vakit geçiriyor. Tatari 5 buçuk aylık hamile. Ünlü oyuncu Bodrum’da verdiği pozuyla sosyal medyada ilgi çekti.

Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari'den karnı burnunda poz

Bir döneme damga vuran Çocuklar Duymasın dizisi ile hayatımıza giren oyuncu Ayşecan Tatari, sosyal medya hesabından paylaştığı karnı burnunda pozla beğeni topladı.

‘Çocuklar Duymasın'ın ‘Duygu'su Ayşecan Tatari ilk çocuğuna 5.5 aylık hamile… Geçen ay Tatari'nin kocası Edip Tepeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bebek heyecanını paylaşmıştı.

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Güzel oyuncu şimdi de deniz sezonunu açtığını gösteren bir fotoğrafla takipçilerinin karşısına çıktı.

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Karnı burnunda oyuncu Ayşen Tatari, sosyal medya hesabından “Haziran, 2020 Bodrum. İlk deniz” notuyla poz verdi.

Çocuklar Duymasın’ın Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile New York’ta nikah masasına oturmuştu.


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