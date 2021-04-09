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Çocuklar Duymasın oyuncusu Kalust Şalcıoğlu sağlık durumu

09.04.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Basında yer alan haberlerde Şalcıoğlu’nun durumunun ağırlaşması sonucu yoğun bakıma alındığı ile ilgili iddialara cevap veren Kalust Şalcıoğlu, haberleri yalanladı. Özel bir hastanede halen tedavi gören oyuncunun durumu ise şu an için gittikçe iyiye gidiyor. Sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafa Şalcıoğlu, “bu devasa maske ile akciğerlerimi açıyoruz” açıklamasında bulundu.

Çocuklar Duymasın oyuncusu Kalust Şalcıoğlu sağlık durumu

Çocuklar Duymasın dizisinde Sertaç tanıdığımız Kalust Şalcıoğlu’nun koronavirüs testi pozitif çıktı. Geçtiğimiz günlerde özel bir hastaneye kaldırılan oyuncu yazar Şalcıoğlu’nun durumunun ağırlaştığı bildirildi. Sosyal medya hesabı üzerinden haberi duyuran Kalust Şalcıoğlu, tedavisinin devam ettiği bilgisini paylaştı.

KALUST ŞALÇIOĞLU SAĞLIK DURUMU NASIL?

42 yaşındaki oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu Covid-19’a yakalandı. Önceki gün İstanbul Anadolu Yakası’nda bulunan özel bir hastanede tedavi altına alınan Kalust Şalcıoğlu’nun tedavisi hala devam ediyor. Şalçıoğlu, basında yer alan yoğun bakıma kaldırıldığı ile ilgili haberlerin doğru olmadığını açıkladı. Virüsün Kalust Şalcıoğlu’nun akciğerlerine indiği öğrenildi.

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Bugün sosyal medya hesabından son durumuyla ilgili bilgi veren Şalcıoğlu, 'bu devasa maske ile akciğerimi açıyoruz' ifadelerini kullandı. Ünlü ismin tedavisine bir süre daha hastanede devam edileceği bilgisine ulaşıldı.

Hastaneye yatmadan önce açıklama yapan Kalust Şalcıoğlu, “Şimdilik tek şikayetim öksürük; ateşim ya da kas ağrım yok” demişti.

KALUST ŞALÇIOĞLU KİMDİR?

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Sertaç karakteriyle tanınan oyuncu ve yazar Kalust Şalcıoğlu, koronavirüse yakalandı. Son yıllarda oyuncu ve yazar kimliğiyle ön plana çıkan Kalust Şalcıoğlu'nun gerçek mesleği inşaat mühendisliği. Oyuncunun sağlık durumu ağırlaşan Şalcıoğlu'nun tedavisine hastanede devam ediliyor.

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