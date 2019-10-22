Çocuklara alkol içirdiği görüntüler tepki çekmişti! Yeni gelişme

Bursa’da yaşayan Serkan D., 2009 yılında eşi Y.Ç.’den ayrıldı. Çiftin 2007 yılında doğan kızlarının velayeti anne Y.Ç.’ye verildi. Y.Ç, 2011 yılında bir çocuk babası A.Ç. ile evlendi. Y.Ç. ile A.Ç.’nin bu evlilikten bir erkek çocukları dünyaya geldi. Serkan D., şimdi 12 yaşında olan kızı C.Z.D. ile görüştüğü sıralarda kızının cep telefonunu kontrol etti, ancak gördükleri karşısında hayrete düştü. Serkan D., eski eşinin hem kendisinden olan 12 yaşındaki kızına, hem de yeni kocası A.Ç.’den olan çocuğuna içki içirdiğini gördü. Gördükleri karşısında şok geçiren adam, telefonu biraz daha karıştırınca bu sefer A.Ç. ve Y.Ç.’nin 2,5 yaşındaki oğullarına da rakı içirdiklerini gördü. Videoda alkol kokusundan rahatsız olmayan, hatta elinden rakı bardağı alınınca ağlayan çocuğu gören Serkan D., suç duyurusunda bulundu.

VELAYET DAVASI BAŞLADI

Bursa 12. Aile Mahkemesi'nde açılan velayet davasının görülmesine başlandı. Olayın ardından anneden alınan çocuk babaya verildi. Bir süre sonra babadan alınan çocuk, Sırameşeler'deki Sevgi Evleri'ne yerleştirildi. Burada kalan çocuk daha sonra sevgi evlerinden anneanneye verildi. İlk duruşmada Serkan D.'nin avukatı Tuğçe Dökmeci, "Çocuk kuruma yerleştirilmişti. Kurum tarafından bize verilen bir kısım bilgiye göre çocuk anneannesine teslim edilmiştir. Çocuğun önceki karar doğrultusunda kurumda kalmasını talep etmekteyiz" dedi.