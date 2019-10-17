Çocuklara öyle bir şey anlattı ki viral oldu!

Çok önemli bazı konular vardır ki çoğumuz bu konuları tartışmak ya da dillendirmekten çok utanıyoruz. Sağlığımız ve mutluluğumuz buna bağlı olsa bile. Çocuklukta en önemli eğitimlerden biri de tuvalet eğitimidir. Özellikle çocukların sağlığı ve temizliği için diğer her konu gibi bu konununda detaylı bir şekilde anlatılması ve öğretilmesi gerekmektedir. Bunun için kitaplar makaleler okumak yerine bir öğretmen, okul öncesi öğrencilerine tuvalette popolarını nasıl temizleyeceklerini öğretmek için balonları kullandı. İnternette paylaşılan bu video kısa sürede viral oldu.

BALONLARI KULLANDI

Yaratıcı ve yenilikçi öğretmenin henüz adı bilinmese de gösterdiği yöntemin akıllardan silinmeyeceği bir kesin. Çocuklara tuvaletlerini yaptıktan sonra nasıl sileceklerini, kağıdı katlamayı ve tekrar silmeyi gösterdi. Balonlar, pratik açıdan bunun nasıl yapıldığını göstermenin mükemmel bir yoluydu.

KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Video sosyal medyada yayınlandığında, resmen patladı. Twitter'da paylaşılan video, kısa sürede 165.000'in üzerinde beğeni topladı ve 48.300 kez retweetlendi. Birçok Amerikan Twitter kullanıcısı, bunun gibi derslerin ABD okulları için paha biçilmez bir değere sahip olacağını söyledi. Bununla birlikte, bazı insanlar bu gibi şeylerin evde aileler tarafından öğretilmesi gerektiğini savundu.





