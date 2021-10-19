Sütün en iyi arkadaşı! Çocukların yemelere doyamayacağı kıyır kıyır kurabiye tarifleri

Hiç kimsenin bir taneyle yetinemeyeceği mis gibi kurabiyeler yapmaya ne dersiniz? Bir bardak sütün yanında yemelere doyulmayacak ev kurabiyeleri ile çocuklarınızı mutlu edebilirsiniz. İşte kıyır kıyır ve parmaklarınızı yedirtecek 3 süt yanı kurabiyesi...
MALZEMELER
Yarım su bardağı un
Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu
Yarım tatlı kaşığı tarçın
Yarım tatlı kaşığı yenibahar
Yarım su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı fıstık ezmesi
1 yumurta
1 paket vanilya
Yarım su bardağı yulaf
HAZIRLANIŞI
Unu, kabartma tozunu, yenibaharı ve tarçını karıştırın.
Tereyağı ve şekeri krema kıvamı alana kadar çırpın.
Fıstık ezmesi ekleyip birkaç dakika daha çırpın.
Yumurta ekleyin ve tamamen karışana kadar çırpın.
Unlu karışımı ekleyin.
Düşük ayarda çırpın.
Elmaları ve yulafı ekleyip spatula ile karıştırın.
Dondurma kaşığı ile hamurdan alıp tepsiye dizin.
MALZEMELER
200 gram oda sıcaklığında tereyağı
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı damla çikolata
5 yemek kaşığı süt
1 paket vanilya
2,5-3 su bardağı un
HAZIRLANIŞI
Tereyağı ve şekeri çırpın.
Çırpma esnasında sütü ekleyin.
Kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ekleyin.
Son olarak damla çikolata ekleyin.
Hamurun üzerini kapatıp 20 dakika buzdolabında bekletin.
Ceviz büyüklüğünde şekiller vererek fırın tepsisine dizin.
MALZEMELER
1 yumurta sarısı
1/4 çay bardağı sıvı yağ
Yarım çay bardağı pudra şekeri
125 gram tereyağı
1/4 çay kaşığı tarçın
2 su bardağı un
Yarım paket kabartma tozu
1 paket bonibon
HAZIRLANIŞI
Tereyağını, sıvı yağı ve yumurta sarısını çırpın.
Pudra şekerini, tarçını, unu ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun.
Hamuru merdane ile 1 cm kalınlığında açın.
Kalıpla şekiller verin.
Kurabiyeleri 170 derece fırında 12-15 dakika pişirin.
Üzeri kararmaya başlayınca fırından alıp biraz dinlendirin.
Bitter çikolatayı bir miktar tereyağı ile ocakta eritin.
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