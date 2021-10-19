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Sütün en iyi arkadaşı! Çocukların yemelere doyamayacağı kıyır kıyır kurabiye tarifleri

19.10.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklara sütü sevdirmenin güzel bir yolu da lezzetli kurabiyelerden geçiyor. Şöyle ağızda dağılan ve lezzetli kurabiyelere kim hayır diyebilir ki? Hem çocukların hem de her zaman çocuk kalanların damaklarını coşturacak, sütün yanında ikram edebileceğiniz kıyır kıyır ve mis gibi kurabiye tariflerini sizlerle paylaşıyoruz.

Sütün en iyi arkadaşı! Çocukların yemelere doyamayacağı kıyır kıyır kurabiye tarifleri

Hiç kimsenin bir taneyle yetinemeyeceği mis gibi kurabiyeler yapmaya ne dersiniz? Bir bardak sütün yanında yemelere doyulmayacak ev kurabiyeleri ile çocuklarınızı mutlu edebilirsiniz. İşte kıyır kıyır ve parmaklarınızı yedirtecek 3 süt yanı kurabiyesi...

FISTIK EZMELİ VE ELMALI KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

  • Yarım su bardağı un

  • Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu

  • Yarım tatlı kaşığı tarçın

  • Yarım tatlı kaşığı yenibahar

  • Yarım su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)

  • 1 su bardağı toz şeker

  • Yarım su bardağı fıstık ezmesi

  • 1 yumurta

  • 1 paket vanilya

  • Yarım su bardağı yulaf

  • 1 su bardağı soyulmuş ve küp küp doğranmış elma

HAZIRLANIŞI

  • Unu, kabartma tozunu, yenibaharı ve tarçını karıştırın.

  • Tereyağı ve şekeri krema kıvamı alana kadar çırpın.

  • Fıstık ezmesi ekleyip birkaç dakika daha çırpın.

  • Yumurta ekleyin ve tamamen karışana kadar çırpın.

  • Unlu karışımı ekleyin.

  • Düşük ayarda çırpın.

  • Elmaları ve yulafı ekleyip spatula ile karıştırın.

  • Dondurma kaşığı ile hamurdan alıp tepsiye dizin.

  • Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10-12 dakika pişirin.

DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

  • 200 gram oda sıcaklığında tereyağı

  • 1 su bardağı toz şeker

  • 1 çay bardağı damla çikolata

  • 5 yemek kaşığı süt

  • 1 paket vanilya

  • 2,5-3 su bardağı un

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

HAZIRLANIŞI

  • Tereyağı ve şekeri çırpın.

  • Çırpma esnasında sütü ekleyin.

  • Kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ekleyin.

  • Son olarak damla çikolata ekleyin.

  • Hamurun üzerini kapatıp 20 dakika buzdolabında bekletin.

  • Ceviz büyüklüğünde şekiller vererek fırın tepsisine dizin.

  • Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 13-15 dakika pişirin.

BONİBONLU KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 yumurta sarısı

  • 1/4 çay bardağı sıvı yağ

  • Yarım çay bardağı pudra şekeri

  • 125 gram tereyağı

  • 1/4 çay kaşığı tarçın

  • 2 su bardağı un

  • Yarım paket kabartma tozu

  • 1 paket bonibon

  • 80 gram bitter çikolata

HAZIRLANIŞI

  • Tereyağını, sıvı yağı ve yumurta sarısını çırpın.

  • Pudra şekerini, tarçını, unu ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun.

  • Hamuru merdane ile 1 cm kalınlığında açın.

  • Kalıpla şekiller verin.

  • Kurabiyeleri 170 derece fırında 12-15 dakika pişirin.

  • Üzeri kararmaya başlayınca fırından alıp biraz dinlendirin.

  • Bitter çikolatayı bir miktar tereyağı ile ocakta eritin.

  • Kurabiyelerin üzerine sürün ve bonibonları yerleştirin.
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