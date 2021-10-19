Sütün en iyi arkadaşı! Çocukların yemelere doyamayacağı kıyır kıyır kurabiye tarifleri

Hiç kimsenin bir taneyle yetinemeyeceği mis gibi kurabiyeler yapmaya ne dersiniz? Bir bardak sütün yanında yemelere doyulmayacak ev kurabiyeleri ile çocuklarınızı mutlu edebilirsiniz. İşte kıyır kıyır ve parmaklarınızı yedirtecek 3 süt yanı kurabiyesi...

FISTIK EZMELİ VE ELMALI KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

Yarım su bardağı un

Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu

Yarım tatlı kaşığı tarçın

Yarım tatlı kaşığı yenibahar

Yarım su bardağı tereyağı (oda sıcaklığında)

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı fıstık ezmesi

1 yumurta

1 paket vanilya

Yarım su bardağı yulaf

1 su bardağı soyulmuş ve küp küp doğranmış elma

HAZIRLANIŞI

Unu, kabartma tozunu, yenibaharı ve tarçını karıştırın.

Tereyağı ve şekeri krema kıvamı alana kadar çırpın.

Fıstık ezmesi ekleyip birkaç dakika daha çırpın.

Yumurta ekleyin ve tamamen karışana kadar çırpın.

Unlu karışımı ekleyin.

Düşük ayarda çırpın.

Elmaları ve yulafı ekleyip spatula ile karıştırın.

Dondurma kaşığı ile hamurdan alıp tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10-12 dakika pişirin.

DAMLA ÇİKOLATALI KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

200 gram oda sıcaklığında tereyağı

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı damla çikolata

5 yemek kaşığı süt

1 paket vanilya

2,5-3 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

HAZIRLANIŞI

Tereyağı ve şekeri çırpın.

Çırpma esnasında sütü ekleyin.

Kabartma tozunu, vanilyayı ve unu azar azar ekleyin.

Son olarak damla çikolata ekleyin.

Hamurun üzerini kapatıp 20 dakika buzdolabında bekletin.

Ceviz büyüklüğünde şekiller vererek fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 175 derece fırında 13-15 dakika pişirin.

BONİBONLU KURABİYE TARİFİ

MALZEMELER

1 yumurta sarısı

1/4 çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı pudra şekeri

125 gram tereyağı

1/4 çay kaşığı tarçın

2 su bardağı un

Yarım paket kabartma tozu

1 paket bonibon

80 gram bitter çikolata

HAZIRLANIŞI