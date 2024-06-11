MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 'Çocuklara tahammül edemiyorum' demişti! İrem Derici eleştirilere sert çıktı! 'Dükkan kapandı, üremiyorum'

'Çocuklara tahammül edemiyorum' demişti! İrem Derici eleştirilere sert çıktı! 'Dükkan kapandı, üremiyorum'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.06.2024 16:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne şovları, kostümleri ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen İrem Derici son olarak 'çocuklara ve ağlayan şeylere tahammülüm yok' demiş ve bu sözleriyle tepki çekmişti. Derici, kendisini eleştirenlere sert çıktı.

'Çocuklara tahammül edemiyorum' demişti! İrem Derici eleştirilere sert çıktı! 'Dükkan kapandı, üremiyorum'

Dansları, sahne kostümleri ve açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı İrem Derici geçtiğimiz hafta 'Erkekler kapatılsın' açıklamasını yapmış ve bu açıklamasıyla çok konuşulmuştu.

Derici aynı zamanda; "Hiç çocuk hasretim yok. Çocuklara katlanamıyorum. Sürekli ağlayan ve derdini ağlayarak anlatan bir şeye tahammülüm yok.'' demişti. Bu sözleri ile tepki çeken İrem Derici kendisini eleştirenlere sert çıktı.

İREM 1

'DÜKKAN KAPANDI, ÜREMİYORUM'

İrem Derici bir video çekerek ''Siz geri zekalı mısınız? Ben bunu kaç yıldır söylüyorum. Ağlayan herhangi bir şeye benim tahammülüm yok. Siz üreyin. Bol bol benim içinde üreyin. Ahmet Mehmet içinde üreyin. Ben üremeyeceğim. Bu toplum için çok faydalı bir şey. Benim ürememe kararıma niye saygınız yok sizin? Dükkan kapandı, üremiyorum. Yallah!'' diye konuştu.

irem 2

Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"14 yıldır evliyiz" deyip ekledi! "Erkek çocuğu...""14 yıldır evliyiz" deyip ekledi! "Erkek çocuğu..."
Voleybolcu Zehra Güneş ile spikerin boy farkı sosyal medyayı salladı! Gerçek ortaya çıktıVoleybolcu Zehra Güneş ile spikerin boy farkı sosyal medyayı salladı! Gerçek ortaya çıktı
Olay pozlar! Önce mayo, sonra uzun etek...Olay pozlar! Önce mayo, sonra uzun etek...
Anahtar Kelimeler:
İrem Derici
En Çok Okunan Haberler
En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak

En düşük emekli maaşını asgari ücrete tamamlayacak

18 yıl sonra ilk! Tüm gözler bu görüşmede

18 yıl sonra ilk! Tüm gözler bu görüşmede

5 TL madeni parada şimdi de 'logo' tartışması

5 TL madeni parada şimdi de 'logo' tartışması

R. Madrid'de ortalığı karıştıran haber! 'Takımdan biri gidecekse bu Arda Güler!'

R. Madrid'de ortalığı karıştıran haber! 'Takımdan biri gidecekse bu Arda Güler!'

Gamze Özçelik hakkında çirkin paylaşıma tepki: Eski erkek arkadaşı...

Gamze Özçelik hakkında çirkin paylaşıma tepki: Eski erkek arkadaşı...

1 milyon 115 bin liralık hesapla gündem olan işletmenin hiç vergi vermediği iddia edildi!

1 milyon 115 bin liralık hesapla gündem olan işletmenin hiç vergi vermediği iddia edildi!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili, çok satan Stanley termosta indirim devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

Philips'in çok satan tıraş makinelerinde flaş indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.