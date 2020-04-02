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Çocuklarda enfeksiyona karşı bitkisel tedavi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Bitkisel ürünler doktor tavsiyesiyle ve önerilen dozlarda alındığında bağışıklık sisteminin kuvvetlendirirken, fazla ve bilinçsiz bir şekilde alındığında alerjik reaksiyonlar başta olmak üzere birçok hastalığa neden olabilir.

Çocuklarda enfeksiyona karşı bitkisel tedavi

Çocukların geçirdiği hastalıklar belirli bir düzeyde olduğunda bağışıklık sistemlerinin kuvvetlenmesine zemin hazırlar; ama yılda 5-6 defadan fazla enfeksiyon tekrarı bağışıklık sistemlerinin çok da iyi çalışmadığını gösterebilir. İşte bu noktada çocuğu takip eden doktorun da tavsiyesiyle destek olarak bitkisel tedaviler gündeme gelebilir.

Hemen hemen herkesin bildiği ıhlamur, tarçın, elma kabuğu gibi bitkisel tedavi seçeneklerinin yanı sıra son yıllarda ekinezya, probolis ya da çinko gibi destekleyici bitkisel tedavileri hayatımıza girdi. Ancak bu ürünleri kullanırken son derece dikkatli olmak gerekir. Çünkü bitkisel ürünler doktor tavsiyesiyle ve önerilen dozlarda alındığında bağışıklık sisteminin kuvvetlendirirken, fazla ve bilinçsiz bir şekilde alındığında alerjik reaksiyonlar başta olmak üzere birçok hastalığa neden olabilir.

EKİNEZYANIN FAYDALARI

Ekinezya bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesini sağlayan bitkilerin başında gelir. Şurup olarak alındığında vücutta aşı etkisi gösterir. Üst üste hasta olan ve kendini bir türlü toparlayamayan 1 yaşın üzerindeki çocuklara ekinezya şurubu önerilir. Ancak ekinezya çocuk tam olarak tetkik edilmeden verildiğinde mide-bağırsak siteminde bazı sorunlara, karaciğer enzimlerinde bozulmaya, alerjik reaksiyonlara, karın ağrısı ve ishale neden olabilir. Doktor tarafından önerilse bile ekinezyanın 8 haftadan fazla kullanımı bu gibi etkilerin görülme ihtimalini artırır. Ayrıca MS, tüberküloz, astım ya da romatizmal hastalıkları olan çocukların kesinlikle ekinezya kullanmaması gerekir.

VÜCUDUN SU İHTİYACINI KARŞILAMAK İÇİN IHLAMUR ÇAYI!

Ihlamur, elma kabuğu ve tarçın, soğuk algınlığında akla ilk gelen tedavi yöntemlerinin başında gelir; ancak ıhlamurun tedavi edici herhangi bir etkisi bulunmaz. Ihlamur sadece vücudun su ihtiyacını karşılar. Çocukta herhangi bir alerji durumu söz konusu değilse, günde 3 bardağa kadar ıhlamur içilmesinde herhangi bir sakıncası bulunmaz. Enfeksiyonlara karşı bu ürünlerle hazırlayacağınız destekleyici bitkisel tedavi çocuğunuz için koruyucu olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
enfeksiyoa, bitkisel tedavi yöntemleri,

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