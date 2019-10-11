Mynet Trend

Çocuklarda kabızlık sorununa ne iyi gelir? Çocuklarda kabızlık nasıl geçer?

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 11.10.2019 09:30 | Son Güncelleme

Kabızlık, bebek ve çocuklarda en sık yaşanan sorunların başında geliyor. Bol sebze ve meyve tüketmek kabızlığa karşı alınacak en önemli önlem olsa da her zaman kabızlığı engellemek mümkün olmayabiliyor.

Çocuklarda kabızlık sorununa ne iyi gelir? Çocuklarda kabızlık nasıl geçer?

Kabızlık başladığı zaman “Çocuktur nasılsa geçer” demeden konunun uzmanı bir doktora başvurmak yaşanabilecek farklı sorunların önüne geçebiliyor. Memorial Ataşehir / Bahçelievler Hastaneleri Çocuk Gastroenteroloji Bölümü’nden Prof. Dr. Ayşe Selimoğlu çocuklarda kabızlık ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi verdi.

BEBEĞİNİZDEKİ KABIZLIK HASTALIK BELİRTİSİ OLABİLİR

Bebek ve çocuklarda sık yaşanan fonksiyonel bağırsak hastalığı olan kabızlık; seyrek, sert, zorlanarak ve bazen kalın çaplı dışkılama olarak tarif edilmektedir. Bebeğin yaşına ve yediklerine göre tuvalet sıklığı değişkenlik gösterebilmekle birlikte özellikle 4 yaşından büyük çocuklarda haftada 3’ten az ve sert dışkılama kabızlık olarak kabul edilmektedir. Kabızlıkların çoğunda altta yatan organik bir hastalık bulunmamaktadır. Ancak yine de %5’lik dilimde bağırsak yapısıyla ilgili bir durum veya farklı bir hastalığın bulgusu olarak kabızlık görülebilmektedir. Özellikle erken bebeklik döneminde ortaya çıkan hele de yenidoğan döneminden itibaren dışkılama sorunu ile başlayan kabızlıklar dikkatle ele alınmalıdır. Bu bebekler erken dönemde doktor tarafından değerlendirilmelidir.

KABIZLIK KORKU İLE KRONİK HALE GELEBİLİR

Tüketilen gıdaların özelliği, hastalık veya az yemek yemeye bağlı olarak bir kere bile sert dışkılama, yarattığı ağrı nedeniyle çocukta dışkılama korkusu yaratabilmektedir. Çocukta ortaya çıkan dışkılama korkusu, dışkı tutmaya bu da daha sert dışkıya zemin hazırlayabilmektedir. Bu kısır döngü çocuklarda uzayan kabızlığın ana nedenleri arasında yer almaktadır. Bebek ve çocuklarda fonksiyonel kabızlık geçiş dönemi hastalığıdır. Kabızlık; anne sütü alan bir bebekte formül mamaya veya ek gıdaya başlandığında, tuvalet eğitimi sırasında veya okula başlama döneminde ortaya çıkabilmektedir. Bunların yanı sıra taşınma, boşanma, yolculuk gibi aile yaşamındaki değişimler esnasında da çocuklarda kabızlık yaşanabilmektedir. Kabızlık bazen de ateşli hastalık dönemlerinden sonra ortaya çıkabilmektedir.

ÇOCUĞUNUZA MEYVE VE SEBZE YEDİRMEYİ İHMAL ETMEYİN

Sağlıklı beslenme ile kabızlıktan korunabilmektedir. Bol sebze ve meyve tüketimi kabızlığın önlenmesinde anahtar rol oynamaktadır. Ancak sağlıklı beslenme kabızlıktan koruyucu olsa da bebek ve çocuklarda bir kere kabızlık oluştuğunda sadece beslenme ile kabızlığı tedavi etmek her zaman mümkün olmayabilmektedir. Tedavi edilmeyen kabızlık, bebek ve çocuklarda makat çatlaklarına ağrı ve kanamalara yol açabilir. Bu nedenle süreç uzamadan bir doktora başvurmak gerekmektedir.

PARTNER Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town Okyanusla çevrili bir yaşam: Cape Town
Araç tutması yaşayan çocuk migren hastası adayıAraç tutması yaşayan çocuk migren hastası adayı
Renk körlüğü olanlar üniversite tercihine dikkat!Renk körlüğü olanlar üniversite tercihine dikkat!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kabızlık sağlık

En Çok Okunan Trend Haberler

Sıla özür dileyip iptal etti!

Sıla özür dileyip iptal etti!

Bu düğün fotoğrafına tepki yağdı! Sebebi ise...

Bu düğün fotoğrafına tepki yağdı! Sebebi ise...

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol iddialı dizide buluştu!

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol iddialı dizide buluştu!

Erzurum'da 3 kız çocuğunu kaçırmak isteyen 2 kişi tutuklandı

Erzurum'da 3 kız çocuğunu kaçırmak isteyen 2 kişi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Laparoskopik cerrahinin jinekolojideki faydaları nelerdir?

Laparoskopik cerrahinin jinekolojideki faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Araç tutması yaşayan çocuk migren hastası adayı

Araç tutması yaşayan çocuk migren hastası adayı

Renk körlüğü olanlar üniversite tercihine dikkat: Açıkta kalabilirsiniz

Renk körlüğü olanlar üniversite tercihine dikkat!

Beden kitle indeksiniz 30'un üzerindeyse dikkat!

Beden kitle indeksiniz bu sayının üzerindeyse dikkat!

Şemdinli'de ilk kez sinüzit ameliyatı gerçekleştirildi! Artık hastalar başka kentlere gitmek zorunda kalmayacak

O kentte ilk kez gerçekleşti! Artık hastalar...

Böbrek naklinde 'olmaz' denilen yöntemler hayata geçirildi!

Binlerce kişiye müjde! 'Olmaz' denilen oldu

Bebeklerde işitme kaybı konuşma geriliğine neden olabilir

Bebeklerde işitme kaybı konuşma geriliğine neden olabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.