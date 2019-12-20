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Çocuklarda uzayan öksürük önemsenmeli

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Çocuklarda tekrarlayan öksürükler konusunda uyarılarda bulunan Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Tekrarlayan üst hava yolu enfeksiyonları ya da öksürük, çocuklarda en fazla ilaç kullanımı nedenlerindendir. Böyle durumlarda alerjik hastalıkların zeminde olabileceği unutulmamalıdır” dedi.

Çocuklarda uzayan öksürük önemsenmeli

Kış soğuklarının kendini iyice hissettirdiği bu günlerde, çocuklarda soğuk algınlığına bağlı öksürük şikâyetleri de arttı. Ancak uzmanlar her öksürüğün kış hastalığı işareti olmayabileceği konusunda ebeveynleri uyarıyor. Çocuklarda özellikle geçmeyen ve sık tekrarlayan öksürük görüldüğünde mutlaka bir çocuk alerji uzmanına gidilmesi gerektiğini vurgulayan VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Kılıç, alerjik hastalıkların aslında bilinenden çok daha yaygın olduğunu söyledi.

“Öksürük başladığında hemen antibiyotik almayın”

Günümüzde en büyük sağlık sorunlarından birinin sık antibiyotik kullanımı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Özellikle tekrarlayan üst hava yolu enfeksiyonları ya da öksürük, çocuklarda en fazla ilaç kullanımı nedenlerindendir. Böyle durumlarda alerjik hastalıkların zeminde olabileceği unutulmamalıdır” diye konuştu.

Doğru teşhis konulmadan kullanılan antibiyotiklerin daha riskli bir duruma yol açtığını vurgulayan Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Gereksiz kullanılan ilaçlar, vücutta istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Gereksiz antibiyotik kullanılması, çocuğun bağışıklık sisteminin ve normal bağırsak florasının baskılanmasına ve bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirip etkinliğinin azalmasına yol açabilir. Bu da çocuğun gerçekten antibiyotiğe ihtiyacı olduğu durumlarda, antibiyotiklerin etkisiz ve yetersiz kalmasına neden olur. Kontrol altına alınmış alerjik süreç, sık hastalıkları önlediği gibi gereksiz ilaç kullanımının da önüne geçecektir” şeklinde konuştu.

"Okul başarısını da olumsuz etkiliyor"

Tedavisiz kalan çocuklarda sürekli hapşırık, burun tıkanıklığı ve burun kaşıntısına bağlı olarak uyku kalitesinde bozulma, kronik yorgunluk nedeniyle okul başarısında düşüklük ve isteksizliğin de görülebileceği uyarısında bulunan Doç. Dr. Mehtap Kılıç, özellikle kreşin ilk yılında daha çok belirti vermeye başlayan alerjik hastalıklardan şüphe etmek ve bu açıdan değerlendirme yapmanın önemli olduğunu belirtti.

Uygun koruyucular ile daha az ilaçla daha sağlıklı geçen bir okul dönemi sağlanabileceğinin altını çizen Doç. Dr. Mehtap Kılıç şu bilgileri verdi:
“Diğer yandan gerçekten bakteriyel enfeksiyonlar ile sık antibiyotik kullanımı gerekiyorsa, mutlaka bağışıklık sisteminin değerlendirilmesi gerekir. Çocuklarda bağışıklık güçlendirici adındaki ilaçların bilinçsizce kullanımı, istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Eğer çocuğunuzun yaşıtlarına göre daha sık hastalandığını ya da iyileşme sürecinin daha uzun sürdüğünü düşünüyorsanız, altta yatan alerjik ya da bağışıklık sistemi hastalıklarının değerlendirilmesini önemseyin.”

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