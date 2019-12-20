Çocuklarda uzayan öksürük önemsenmeli

Kış soğuklarının kendini iyice hissettirdiği bu günlerde, çocuklarda soğuk algınlığına bağlı öksürük şikâyetleri de arttı. Ancak uzmanlar her öksürüğün kış hastalığı işareti olmayabileceği konusunda ebeveynleri uyarıyor. Çocuklarda özellikle geçmeyen ve sık tekrarlayan öksürük görüldüğünde mutlaka bir çocuk alerji uzmanına gidilmesi gerektiğini vurgulayan VM Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk İmmünoloji ve Alerji Uzmanı Doç. Dr. Mehtap Kılıç, alerjik hastalıkların aslında bilinenden çok daha yaygın olduğunu söyledi.

“Öksürük başladığında hemen antibiyotik almayın”

Günümüzde en büyük sağlık sorunlarından birinin sık antibiyotik kullanımı olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Özellikle tekrarlayan üst hava yolu enfeksiyonları ya da öksürük, çocuklarda en fazla ilaç kullanımı nedenlerindendir. Böyle durumlarda alerjik hastalıkların zeminde olabileceği unutulmamalıdır” diye konuştu.

Doğru teşhis konulmadan kullanılan antibiyotiklerin daha riskli bir duruma yol açtığını vurgulayan Doç. Dr. Mehtap Kılıç, “Gereksiz kullanılan ilaçlar, vücutta istenmeyen yan etkilere neden olabilir. Gereksiz antibiyotik kullanılması, çocuğun bağışıklık sisteminin ve normal bağırsak florasının baskılanmasına ve bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç geliştirip etkinliğinin azalmasına yol açabilir. Bu da çocuğun gerçekten antibiyotiğe ihtiyacı olduğu durumlarda, antibiyotiklerin etkisiz ve yetersiz kalmasına neden olur. Kontrol altına alınmış alerjik süreç, sık hastalıkları önlediği gibi gereksiz ilaç kullanımının da önüne geçecektir” şeklinde konuştu.