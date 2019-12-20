Çocukları gripten korumanın 5 yolu

'Grip tüm sağlıklı çocukların yüzde 10 ile yüzde 40’ında yılda en az bir kez görülen bir enfeksiyon. Özellikle 24 aydan küçük çocuklarda bronşit ve zatürre (pnömoni) gibi komplikasyonlara yol açması nedeniyle hastaneye yatış riski çok artıyor. 5 yaş altı tüm çocuklar grip dolayısıyla ciddi risk altında olabiliyor' diyen Acıbadem Ataşehir Cerrahi Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fevziye Gül Özkaya, grip enfeksiyonu ve korunma yöntemleri hakkında bilgiler verdi, önemli uyarılarda bulundu. OCAK-MART ARASI KRİTİK Türkiye gibi ılıman iklimlerde mevsimsel epidemiler genellikle Kasım-Mayıs ayları arasında görülmekle birlikte, Ocak-Mart ayları arasında sıklaşıyor. A ve B olmak üzere iki tip influenza virüsü bulunuyor ve hastalığın görülme sıklığı virüsün tipine göre değişiyor. Grip enfeksiyonuna yakalanmış bir hastada nasal sekresyonlarda viral çoğalma hastalığın ilk 3 gününde en üst düzeyde olmakla birlikte, bu süre 7 güne kadar uzayabiliyor. Çocuklarda ve bağışıklık sistemi yetmezliği olan hastalarda bu süre daha uzun olabiliyor. Viral çoğalma hastalıkla birlikte görülen ateşin derecesiyla doğrudan ilgili oluyor.

BU BELİRTİLER VARSA DİKKAT! Sıklıkla titremenin eşlik ettiği ani başlayan ateş, baş ağrısı, kırgınlık, yaygın kas ağrısı ve hafif öksürükle başlayan grip daha sonra boğaz ağrısı, burun salgılarında artış, rinit ve kuvvetli öksürük gibi solunum yolu bulgularıyla belirgin hale geliyor. Konjonktivit, karın ağrısı, bulantı kusma ve ishal ise daha az oranda görülüyor. 7 gün içerisinde düzelme olması beklenen grip, yeni doğanlarda bronşit, zatürre; bazı çocuklarda ise beyin enfeksiyonları, nörolojik komplikasyonlar, kalp kaslarında iltihaplanma gibi çok ciddi hastalıklara da neden olabiliyor ve bazen ölümle sonuçlanabiliyor. GRİPTEN KORUNMAK İÇİN BU ÖNLEMLERİ ALIN Gribin en yaygın olarak solunum yolu damlacıkları ve hijyen kurallarına dikkat edilmemesi sonucu bulaştığına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Fevziye Gül Özkaya, çocukları gripten korumak için şu tavsiyelerde bulunuyor: Kapalı mekanları sık sık havalandırın: Çocukların toplu olarak bulundukları ortamların patojenler için zengin bir kaynak olması nedeniyle özellikle yuva ve kreş ortamlarının sık sık havalandırılmasını sağlayın

El yıkamayı öğretin: Birbirleriyle yakın temas halinde olan ve eşyalarını oyuncaklarını paylaşan çocuklara el yıkamayı en küçük yaşlarından itibaren öğretin. İdeal bir el yıkama en az 20 saniye süreyle su ve sabun ile yıkamadır. Öksürme ve hapşırma kurallarını ihmal etmeyin: Öksürme ve hapşırma sırasında ağız ve burnun mendil ile kapatılması; eğer mendil yoksa el yerine üst omuz veya dirsek bölgesinin kullanımı da hem okul, yuva ve kreşlerde hem de aile tarafından çocuğa öğretilmesi ve uygulanması gereken bir kural. Maske takmaktan kaçınmayın: Maske çocuklar için görece daha zor bir uygulama olsa da, yetişkinlerde grip söz konusu ise maske takılması uzmanlarca öneriliyor. Maskenin ağzı ve burnu tam kapaması, ıslandığında yenisiyle değiştirilip ellerin de dikkatlice yıkanması şart. Grip aşısı yaptırın: 5 yaş altındaki çocukların grip aşısı olmaları önemli. 9 yaş ve üstü çocuklara influenza bağışıklama öykülerinden bağımsız olarak yılda bir kez influenza aşısı uygulanabiliyor. Önceden influenzaya karşı bağışıklığı olmayan 6 ay-8 yaş arası çocuklara 4 hafta ara ile 2 doz aşı uygulanması gerekiyor. Hastalığa karşı önemli koruma ikinci dozdan 1ila 2 hafta sonra elde ediliyor.