Artık cipsin de sağlıklısı var! Çocuklarınızın tiryakisi olacağı çıtır çıtır havuç cipsi tarifi

Cipsler, sağlıksız olduğu kadar kalorili de olan atıştırmalıkların başında geliyor. Ne olduğunu bile bilmediğimiz pek çok katkı maddesi barındıran cipsler, sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Uzmanların da görüşleri bu yönde, cipsin önemli bir risk etkeni olduğunu ve şiddetle uzak durulması gerektiğini söylüyorlar. Ama başta çocuklar olmak üzere herkes bu cipslere bayılıyor ve ara sıra da olsa cips keyfi yapmaktan kendini alamıyor. Pandemiyle birlikte daha çok özen gösterilmeye başlanan düzgün beslenme ve sağlık konuları, pek çok kişiyi cipsin de bir muadilini aramaya itti. Şu ortamda evde kendi cipsimizi hazırlamak kendimize, çocuklarımıza ve sevdiklerimize yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden birisi. Neyse ki havuç kullanarak çıtır çıtır ev cipsi yapmak çok kolay! İşte çocuklarınızın ve sizin bayılarak tüketeceğiniz çıtır çıtır havuç cipsi tarifi...

ÇITIR ÇITIR HAVUÇ CİPSİ TARİFİ

MALZEMELER

4 tane büyük boy havuç

1 çay kaşığı sarımsak tozu (Rendelenmiş taze sarımsak da kullanabilirsiniz)

1 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı biberiye

HAZIRLANIŞI