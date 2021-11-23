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Artık cipsin de sağlıklısı var! Çocuklarınızın tiryakisi olacağı çıtır çıtır havuç cipsi tarifi

23.11.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarımız bol yağda kızarmış olan cipslerden uzak duramadığı için şikayetçi olsak da, aynı sorun biz yetişkinler için de geçerli! Maalesef o göz boyayan cips ambalajlarına büyük küçük demeden hepimiz kanıyoruz. Ama sağlıklı bir cips yapmak da mümkün desek? Üstelik havuç sayesinde! Evet, doğru duydunuz. İşte çıtır çıtır havuç cipsi tarifi...

Artık cipsin de sağlıklısı var! Çocuklarınızın tiryakisi olacağı çıtır çıtır havuç cipsi tarifi

Cipsler, sağlıksız olduğu kadar kalorili de olan atıştırmalıkların başında geliyor. Ne olduğunu bile bilmediğimiz pek çok katkı maddesi barındıran cipsler, sağlığı ciddi anlamda tehdit ediyor. Uzmanların da görüşleri bu yönde, cipsin önemli bir risk etkeni olduğunu ve şiddetle uzak durulması gerektiğini söylüyorlar. Ama başta çocuklar olmak üzere herkes bu cipslere bayılıyor ve ara sıra da olsa cips keyfi yapmaktan kendini alamıyor. Pandemiyle birlikte daha çok özen gösterilmeye başlanan düzgün beslenme ve sağlık konuları, pek çok kişiyi cipsin de bir muadilini aramaya itti. Şu ortamda evde kendi cipsimizi hazırlamak kendimize, çocuklarımıza ve sevdiklerimize yapabileceğimiz en büyük iyiliklerden birisi. Neyse ki havuç kullanarak çıtır çıtır ev cipsi yapmak çok kolay! İşte çocuklarınızın ve sizin bayılarak tüketeceğiniz çıtır çıtır havuç cipsi tarifi...

ÇITIR ÇITIR HAVUÇ CİPSİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 4 tane büyük boy havuç

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu (Rendelenmiş taze sarımsak da kullanabilirsiniz)

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı biberiye

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak havuçları ılık suda güzelce yıkayın ve kurulayın.

  • Daha sonra çapraz yani verev şeklinde doğrayın.

  • Geniş bir kaba doğradığınız havuçları dökün.

  • Üzerine zeytinyağını, sarımsak tozunu veya taze rendelenmiş sarımsağı, tuzu ve biberiyeyi ekleyin.

  • Kaptaki ürünleri güzelce karıştırın.

  • Bir tepsiye pişirme kağıdı serin.

  • Soslu havuç dilimlerini birbirlerine değmeyecek şekilde pişirme kağıdı serili tepsiye dizin.

  • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20 dakika kadar pişirin. Fırınınızı fanlı programa ayarlayın.

  • Çıtır çıtır cips elde etmek için piştikten sonra fırınınızın ısısını 120 dereceye düşürün ve 10-15 dakika daha pişirin.

  • Piştikten sonra ılıyana kadar bekleyin.

  • Cipsler ılıyınca tüketebilirsiniz.

  • Çıtır çıtır havuç cipsiniz hazır. Afiyet olsun!
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