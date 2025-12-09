Çocukları hedef alıyor: Yeni akım ölümcül! Sosyal medyanın zehirli akımı “chroming”

Leicestershire’ın Thurmaston bölgesinde yaşayan 13 yaşındaki Tiegan Jarman, sosyal medyada yayılan tehlikeli bir akıma katılmasının ardından hayatını kaybetti.

SAĞLIK EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ İŞE YARAMADI

Genç kız, 6 Mart’ta babasının evinde odasında baygın halde bulundu. Olay yerine hızla ulaşan sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Tiegan olay yerinde yaşamını yitirdi.

“CHROMİNG” AKIMI

Ailesi, ölümün “chroming” olarak bilinen ve ev tipi ürünlerdeki kimyasal buharların solunmasıyla kısa süreli bir “yükseklik” hissi yaratan tehlikeli bir internet akımından kaynaklandığını açıkladı.

BİR DEODORANT BİTİRMİŞ

Tiegan’ın üvey babası Rob Hopkin, kızlarının bu akımı daha önce deneyip denemediğini bilmediklerini belirterek, “Olay sırasında en az bir deodorant kutusu kullandığını biliyoruz. Bu tüm aile için yıkıcı oldu; hayatımız bir daha asla eskisi gibi olmayacak,” dedi.