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Çocukları intihara yönlendiriyordu! Mavi Balina oyununun kurucusunun cezası belli oldu

Çocukları bir dizi görevi tamamladıktan sonra intihar etmeye teşvik eden Mavi Balina intihar 'oyunu' grubunu kuran 28 yaşındaki Ilya Pogiblov hapis cezasına çarptırıldı.

Çocukları intihara yönlendiriyordu! Mavi Balina oyununun kurucusunun cezası belli oldu
Jale Uslu

İnternette 'Mavi Balina' oyunu aracılığıyla çocuklara "görevler" vererek onları intihara teşvik eden 28 yaşındaki Ilya Pogiblov Novosibirsk'teki bir mahkeme tarafından Mavi Balina adlı bir sosyal medya grubu kurduğu gerekçesiyle dokuz yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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"SON GÖREV KENDİ CANLARINA KIYMAK"

Rusya Soruşturma Komitesi, onun 'başkalarının ölümüne karşı patolojik bir ilgi duyduğunu' söyledi. "Gruba katılan çocuk ve gençlere, Pogiblov gibi şahıslar tarafından tamamlamaları gereken bir dizi görev verildi. Son görev ise kendi canlarına kıymaktı." dedi. Mahkemede 2023 yılında kurduğu grupla Pogiblov, ikna yoluyla, çocuklar da dahil olmak üzere potansiyel kurbanları, intihar için hazırlanmaları amacıyla özel görevler yapmaya zorlamaya çalıştığı belirtildi.

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Rusya'da başladığı bildirilen oyun, Ukrayna, Hindistan ve ABD başta olmak üzere dünya genelinde çok sayıda can kaybına yol açtı. 2022'de Ukrayna'da 12 yaşındaki Mykyta Kovalchuk da benzer bir grubun etkisine girdi. Kiev'de altıncı kattan atlayarak hayatına son vermeye çalıştı, ancak mucize eseri hayatta kaldı.

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