Çocukların bayılacağı 10 eğlenceli yemek önerisi

İşte çocuklar için vegan ağırlıklı, eğlenceli yemek önerileri:

1. Renkli sebzeli vegan lazanya

2. Mercimekli mantı

Lahana yapraklarını lazanya tabakası olarak kullanarak kabak, patlıcan ve havuç gibi sebzeleri domates sosuyla kat kat dizin. Üzerine vegan peynir ekleyip fırında pişirerek hem sağlıklı hem de lezzetli bir yemek hazırlayın.



Evet, mantı da vegan olabilir! Hamurun içine mercimekten yapılan iç harcı koyarak minik mantılar hazırlayın. Üzerine domates sos ve naneli zeytinyağı gezdirerek servis edin. Çocuklar, bu eğlenceli ve lezzetli vegan mantıya bayılacak!

3. Fırında vegan kumpir



Fırında pişirilmiş büyük boy patateslerin içine mısır, haşlanmış nohut ve vegan peynir doldurarak kolay bir kumpir yapabilirsiniz. Çocuklar için bu hem pratik hem de eğlenceli bir öğle yemeği olabilir. İsterseniz üzerine biraz da tahin gezdirebilirsiniz.

4. Sebzeli vegan pizza



Pizza yapmak, çocuklarınızla birlikte eğlenmenin harika bir yolu. Pizza tabanını hazır alabilir ya da evde kendiniz yapabilirsiniz. Üzerine domates sos, vegan peynir ve çocukların sevdiği sebzeleri (mısır, zeytin, biber, kabak) ekleyerek pişirin. Çocuklarınız kendi pizzalarını hazırlamaktan büyük keyif alacak!

5. Pizza muffin



Çocuklar için mini pizza muffin'ler yapmak oldukça eğlenceli ve pratik bir fikirdir. Muffin kalıplarını kullanarak pizza hamurunu hazırlayın, üzerine domates sosu, vegan peynir ve sebzeler ekleyin. Fırında pişirip, sıcak sıcak çocuklarınıza sunabilirsiniz. Bu mini pizzalar, çocukların elleriyle rahatça yiyebileceği şekilde hazır olacak!

6. Sebzeli gökkuşağı böreği



Renkli sebzelerle yapılan bu börek, hem göz alıcı hem de çok sağlıklı. Ispanak, havuç, kırmızı biber, kabak gibi sebzeleri ince ince doğrayıp, vegan yufkalarla sarın. Üzerine susam serpip fırınlayarak, "gökkuşağı" renklerinde minik börekler hazırlayın. Çocuklar, bu renkli börekleri yiyerek hem eğlenecek hem de beslenmelerine katkı sağlayacak!

7. Eğlenceli sushi ruloları



Önce sushi pirincini pişirip, soğuması için bir kenara bırakın. Sonra, nori yaprağını düz bir yere koyup üzerine ince bir kat pirinç yayarak her iki kenarda biraz boşluk bırakın. Pirincin üstüne çocukların sevdiği sebzeleri ekleyin: salatalık, havuç, avokado ve biraz kırmızı biber. Ardından rulonuzu dikkatlice sarın. Ruloyu dilimlere kesin. Bu renkli ve sağlıklı sushi ruloları, çocukların favorisi olacak!

8. Gökkuşağı makarna salatası



Renkli sebzeler ve makarna ile gökkuşağını sofranıza taşıyın. Havuç, mısır, kırmızı lahana ve bezelyeyi haşlayın. Makarna ile karıştırıp yoğurtlu sos ekleyin. Hem göze hem damağa hitap eden bu tarif favoriniz olacak. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip ekstra lezzet katabilirsiniz.

9. Pizza suratlar



Mini pizza hamurlarını yüz gibi süslemek harika bir fikir! Zeytinlerden göz, biberlerden ağız ve peynirden saç yaparak çocukların yaratıcılığını konuşturmasına izin verin. Eğlenceli pizza tasarımı, mutfağı oyun alanına dönüştürecek. Dilerseniz pizza hamurunu farklı şekillerde kesip kalp veya yıldız formları da hazırlayabilirsiniz. Hem yaparken hem yerken eğleneceksiniz.

10. Pankek



Vegan ve süslü pankekler, hem sağlıklı hem de göz alıcı bir kahvaltı alternatifi! Un, kabartma tozu, şeker ve 1 su bardağı badem sütünü bir kapta çırpın. Tavayı hafifçe yağlayıp karışımı dökün ve her iki tarafını altın renginde pişirin. Üzerini taze meyveler, hindistan cevizi rendesi ve akçaağaç şurubu ile süsleyin. Renkli çilekler ve yaban mersini ile ekstra şıklık katabilirsiniz.