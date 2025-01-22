YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Çocukların bayılacağı 10 eğlenceli yemek önerisi

Çocukların bayılacağı 10 eğlenceli yemek önerisi

02.01.2025 21:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar genellikle renkli, yaratıcı ve eğlenceli sunumlara bayılır. Vegan ve sağlıklı seçeneklerle onların beslenme düzenine katkıda bulunurken yemek saatlerini keyifli hale getirebilirsiniz.

Çocukların bayılacağı 10 eğlenceli yemek önerisi

İşte çocuklar için vegan ağırlıklı, eğlenceli yemek önerileri:

1. Renkli sebzeli vegan lazanya

fba4f569d6af7df58dea512e5c90771d
Lahana yapraklarını lazanya tabakası olarak kullanarak kabak, patlıcan ve havuç gibi sebzeleri domates sosuyla kat kat dizin. Üzerine vegan peynir ekleyip fırında pişirerek hem sağlıklı hem de lezzetli bir yemek hazırlayın.

2. Mercimekli mantı

Safranbolu-Rum-Mantısı-e1557776850804
Evet, mantı da vegan olabilir! Hamurun içine mercimekten yapılan iç harcı koyarak minik mantılar hazırlayın. Üzerine domates sos ve naneli zeytinyağı gezdirerek servis edin. Çocuklar, bu eğlenceli ve lezzetli vegan mantıya bayılacak!

3. Fırında vegan kumpir

5111cd606656498a75ee9f0123cdfe9d
Fırında pişirilmiş büyük boy patateslerin içine mısır, haşlanmış nohut ve vegan peynir doldurarak kolay bir kumpir yapabilirsiniz. Çocuklar için bu hem pratik hem de eğlenceli bir öğle yemeği olabilir. İsterseniz üzerine biraz da tahin gezdirebilirsiniz.

4. Sebzeli vegan pizza

f6cebc8ed127ddcf948d3ffd5f888c2f
Pizza yapmak, çocuklarınızla birlikte eğlenmenin harika bir yolu. Pizza tabanını hazır alabilir ya da evde kendiniz yapabilirsiniz. Üzerine domates sos, vegan peynir ve çocukların sevdiği sebzeleri (mısır, zeytin, biber, kabak) ekleyerek pişirin. Çocuklarınız kendi pizzalarını hazırlamaktan büyük keyif alacak!

5. Pizza muffin

b2061242df0117e8a538b534a848c94b
Çocuklar için mini pizza muffin'ler yapmak oldukça eğlenceli ve pratik bir fikirdir. Muffin kalıplarını kullanarak pizza hamurunu hazırlayın, üzerine domates sosu, vegan peynir ve sebzeler ekleyin. Fırında pişirip, sıcak sıcak çocuklarınıza sunabilirsiniz. Bu mini pizzalar, çocukların elleriyle rahatça yiyebileceği şekilde hazır olacak!

6. Sebzeli gökkuşağı böreği

maxresdefault
Renkli sebzelerle yapılan bu börek, hem göz alıcı hem de çok sağlıklı. Ispanak, havuç, kırmızı biber, kabak gibi sebzeleri ince ince doğrayıp, vegan yufkalarla sarın. Üzerine susam serpip fırınlayarak, "gökkuşağı" renklerinde minik börekler hazırlayın. Çocuklar, bu renkli börekleri yiyerek hem eğlenecek hem de beslenmelerine katkı sağlayacak!

7. Eğlenceli sushi ruloları

2bca47fe0648726f6d2cb8e73b2aa7f7
Önce sushi pirincini pişirip, soğuması için bir kenara bırakın. Sonra, nori yaprağını düz bir yere koyup üzerine ince bir kat pirinç yayarak her iki kenarda biraz boşluk bırakın. Pirincin üstüne çocukların sevdiği sebzeleri ekleyin: salatalık, havuç, avokado ve biraz kırmızı biber. Ardından rulonuzu dikkatlice sarın. Ruloyu dilimlere kesin. Bu renkli ve sağlıklı sushi ruloları, çocukların favorisi olacak!

8. Gökkuşağı makarna salatası

5731043cb2f5a5931018934dc786b402
Renkli sebzeler ve makarna ile gökkuşağını sofranıza taşıyın. Havuç, mısır, kırmızı lahana ve bezelyeyi haşlayın. Makarna ile karıştırıp yoğurtlu sos ekleyin. Hem göze hem damağa hitap eden bu tarif favoriniz olacak. Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri serpip ekstra lezzet katabilirsiniz.

9. Pizza suratlar

iStock-463330561
Mini pizza hamurlarını yüz gibi süslemek harika bir fikir! Zeytinlerden göz, biberlerden ağız ve peynirden saç yaparak çocukların yaratıcılığını konuşturmasına izin verin. Eğlenceli pizza tasarımı, mutfağı oyun alanına dönüştürecek. Dilerseniz pizza hamurunu farklı şekillerde kesip kalp veya yıldız formları da hazırlayabilirsiniz. Hem yaparken hem yerken eğleneceksiniz.

10. Pankek

maxresdefault
Vegan ve süslü pankekler, hem sağlıklı hem de göz alıcı bir kahvaltı alternatifi! Un, kabartma tozu, şeker ve 1 su bardağı badem sütünü bir kapta çırpın. Tavayı hafifçe yağlayıp karışımı dökün ve her iki tarafını altın renginde pişirin. Üzerini taze meyveler, hindistan cevizi rendesi ve akçaağaç şurubu ile süsleyin. Renkli çilekler ve yaban mersini ile ekstra şıklık katabilirsiniz.

Chef GPT
Anahtar Kelimeler:
çocuklar lezzet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Yanan otelde aynı aileden 14 kişi vardı! Hepsi hayatını kaybetti... Yangın anında bakın ne yapmış

Her şey dahil Bakan’a tavsiyem; suçlamayı bırak işini yap

Her şey dahil Bakan’a tavsiyem; suçlamayı bırak işini yap

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Yanlış, haksız, hukuksuz

Ümit Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Sinan Oğan'dan ilk açıklama: Yanlış, haksız, hukuksuz

Kızıyla yangının olduğu yerdeydi! Çığlıklarla uyandılar... Yaşadıklarını anlattı

Kızıyla yangının olduğu yerdeydi! Çığlıklarla uyandılar... Yaşadıklarını anlattı

Yıkıcı depremi tetikler mi? Sözbilir hem nokta verdi hem büyüklüğünü söyledi: Deprem fırtınası yaşanabilir

Yıkıcı depremi tetikler mi? Sözbilir hem nokta verdi hem büyüklüğünü söyledi: Deprem fırtınası yaşanabilir

Ev hanımları ve öğrencilere maaşlı iş imkanı! Haftada 3 gün çalışıp...

Ev hanımları ve öğrencilere maaşlı iş imkanı! Haftada 3 gün çalışıp...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

"Ne giysem?" derdine son veren parçalar! Hepsi indirimde

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Sömestr tatili için 10 harika rota!

Sömestr tatili için 10 harika rota!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.