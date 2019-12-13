Çocukların günlük su tüketimi yetersiz

KTÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Topbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeterli miktarda sıvı tüketilmesinin sağlıklı yaşam için çok önemli olduğunu söyledi. Çocukların vücudundaki su oranının yetişkinlere göre daha yüksek olması gerektiğine dikkati çeken Topbaş, "Çocukların gelişme döneminde olmaları, yetişkinlere göre daha fazla suya ihtiyaç duymalarına neden olmaktadır. Ayrıca çocukların vücut yüzey alanı/vücut kitle oranlarının yetişkinlerden daha yüksek olması, çocukların sıvı kaybı açısından risk altında kalmasına yol açmaktadır." dedi.

Çocukların günlük su tüketim oranlarını tespit için Dr. Büşra Parlak Somuncu, Dr. Kübra Şahin, Dr. Cansu Ağralı Gündoğmuş, Dr. Medine Gözde Üstündağ, Dr. İrem Dilaver, Dr. Yusuf Emre Bostan ve Prof. Dr. Gamze Çan'ın da yer aldığı ekiple araştırma yaptıklarını aktaran Topbaş, bu kapsamda Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören 4 bin 922 öğrenci ile görüşüldüğünü belirtti.