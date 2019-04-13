Çocuklarını eşiyle bırakan anne tatilden geldiğinde şoke oldu!

Darius 40 yaşına girdiğinde kendisine kanser teşhisi koyuldu. Bu da yetmiyormuş gibi işinden oldu ve beş parasız kaldı. Eşi ve iki çocuğuna artık düzgün bir hayat sunamadığını düşünen adamın içi içini yiyordu. Hayat önüne engeller çıkarsa da Darius ailesi için farklı bir şey yapmaya karar verdi. Hem oyalanmak için hem de ailesine en azından bu şekilde katkıda bulunabilmek için arka bahçelerini baştan aşağıya değiştirmeye karar verdi.
Darius, arka bahçesinin çok kötü göründüğünü fark etti. Buraya çocuklarının eğlenebileceği ve eşinin spor yapabileceği bir alan yapmaya karar verdi.
İnternette yaptığı araştırmanın sonucunda kafasında ne yapacağına dair küçük bir fikir oluştu. Eşi beş günlüğüne New York’a gitmişti. Döndüğünde kendisine sürpriz yapmak istiyordu.
Darius, eşini hava alanına bırakıp eve döndükten hemen sonra kolları sıvadı ve sürpriz hazırlıklarına başladı. Kızları da dört gözle babalarını izlemeye koyuldular.
Darius’un sürprizinin maliyeti de bir hayli düşüktü. Darius’un arkadaşları ve ailesi sürprizini gerçekleştirmesi için gereken materyalleri kendisine temin ettiler.
Darius kafasında planladığı her şeyi tamamen gerçekleştirdi. Eşinin ve çocuklarının zaman geçirebilecekleri bir alan yaratırken aynı zamanda uğraşı sayesinde hayata daha sıkı tutunmaya başladı.
Darius, kişisel blogunda “Çocuklar yaptığım şeye bayıldılar. Eşim de aynı şekilde. Ben de ilginç bir şekilde hiç hissetmediğim kadar mutlu hissettim. Bu sayede hala ailemi mutlu edebildiğini gördüm. Hayal ettim ve hayallerimi en iyi şekilde gerçekleştirdiğime inanıyorum” yazdı.
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