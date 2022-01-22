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Çocuklarını zorla arabadan indirip erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi! Yetkililer harekete geçti

22.01.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin’de tüm dünyanın dikkatini çeken bir olay yaşandı. Halka açık Pereyra Iraola parkında ismi açıklanmayan bir kadın erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girebilmek için çocuklarını arabadan kovdu. Ülkede bir anda infial yaratan olayın sonrasında anne ve erkek arkadaşı tutuklanırken çocuklar devlet korumasına alındı.

Çocuklarını zorla arabadan indirip erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdi! Yetkililer harekete geçti

Arjantin’de bir kadın erkek arkadaşıyla cinsel ilişkiye girebilmek için çocuklarını arabadan zorla indirdi. Çocukların ağlayarak arabaya binmek istediğini gören bir vatandaş o anları görüntüledi. Görüntülerde 5 yaşındaki kız çocuğu ağlayarak annesi yalvarırken, 2 yaşındaki erkek çocuğu ise arabasının kapısını açmak için çaba gösteriyor. Görgü tanıkları ise annenin çocuklarını umursamadığını ve arabaya binmeye çalıştıklarını gördüğünde ise kapıları kilitlediğini söyledi.

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ANNE VE SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

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Çocukların ağlamalarına sessiz kalamayan vatandaşlar arabanın içerisine yaklaştıklarında anne ve erkek arkadaşını gördüler. Yaşananları polise bildiren çevredekiler bir süre çocukları sakinleştirmek için de uğraştı. Olay yerine gelen polis ekipleri anne ve sevgilisini gözaltına aldı. Anne ve sevgilisi tutuklanırken, çocuklar devlet korumasında psikolojik tedavi altına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin
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