Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkanları görünce gözlerine inanamadı! Sosyal medyadan anlattı

TikTok fenomeni ve model Deserea Rachel gençlik yıllarda aile evindeki klozetin tıkanmasına neden olan bir anısını paylaştı. Deserea, tuvaletin tıkanmasının ardından eve gelen tamircinin klozet borusundaki prezervatifleri ailesine göstermesiyle büyük bir panik başladı. Deserea’nın ebeveynleri ilk olarak ağabeyinin odasına gitmeyi tercih etse de genç kız, prezervatiflerin erkek arkadaşına ait olduğunu itiraf etti. Yaşadığı utancı sosyal medya hesabından anlatan Deserea’nın paylaşımı kısa sürede milyonlarca görüntülenmeye ulaştı.

“4 AY BOYUNCA TUVALETE ATTIM”

Anne ve babasının öfke içinde tuvalet borusundan çıkanların sahibisini sorması üzerine Deserea uzun bir süre durumu reddetmeyi tercih ettiğini dile getirdi. Ancak sonunda erkek arkadaşına ait olduğunu itiraf ettiğini söyledi. Ailesinin kendisine ceza verdiğini söyleyen Deserea, “4 ay boyunca prezervatifleri tuvalete attım. O dönemde tuvalet kağıdına sararak sifonu çekmenin iyi bir fikir olduğunu düşünmüştüm. Ailemin beni yakalamasından korkuyordum ama korktuğum oldu” dedi.

Deserea’ın cinsel hayatına dair paylaştığı bu anısı sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline gelen anı binlerce yorum ve beğeniye ulaştı.



