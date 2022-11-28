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Çocuğunun babasıyla en yakın arkadaşının arasını yaptı! ''Giyeceği iç çamaşırını bile beraber seçiyoruz''

28.11.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

27 yaşındaki Mary McDaniel, dört yıllık bir ilişkinin ardından 29 yaşındaki Nathan Drumm ile 2019'da ayrıldıklarında, başlangıçta dostane bir ilişki kurmakta zorlandı. Ancak zaman sonra ikili harika bir arkadaşlık kurdu. Öyle ki McDaniel, en yakın arkadaşı ile eski eşinin arasını bile yaptı. Şimdi harika bir üçlü olan ekip, sık sık birlikte vakit geçirdiklerini anlattı.

Çocuğunun babasıyla en yakın arkadaşının arasını yaptı! ''Giyeceği iç çamaşırını bile beraber seçiyoruz''

Mary McDaniel, dört yıl boyunca ilişki yaşadığı ve kendisinden bir çocuğu olan Nathan Drumm ile ayrıldıktan sonra bir süre iletişimi sürdürmekte bocaladı. Ancak daha sonra çocukları için bir araya gelen ikili iletişimlerini güçlü bir arkadaşlığa çevirdiler. Hatta o kada iyi arkadaş oldular ki McDaniel, 26 yaşındaki eski okul arkadaşı Sahyla Farmer ile eski sevgilisi Nathan'ın arasını yaptı.

ESKİ EŞİYLE DE ARKADAŞ

girls

ABD, Indiana, Muncie'den yaşayan Mary, kendisinin de ayrı ebeveynler tarafından büyütüldüğünü ve bu zorluğu çocukları Silas'a yaşatmak istemediğini söyledi. Şimdi sık sık vakit geçirdiklerini söyleyen Mary, eski sevgilisinin kız arkadaşının da en yakın arkadaşı olduğunun altını çizdi.

babalar

Nathan ortalarda yokken bile sık sık görüştüklerini söyleyen genç anne, Nathan'ın da kendisinin eski eşi ve iki çocuğunun babası olan 27 yaşındaki eski kocası Josh Sulzen ile bile arkadaş olduğunu aktardı.

'KALABALIK BİR AİLE'

1 kadın 2 erkek

Shayla'nın kendisine çocukları büyütürken çok destek olduğunu söyleyen Mary, bir keresinde üçü birlikte vakit geçirirken Shayla'nın satın alacağı bir iç çamaşırını bile birlikte seçecek kadar yakın olduklarını anlattı.

kızlar

Şimdi, Nathan, Shayla, Mary, ve Mary'nin Nathan ile ayrıldıktan sonra evlenip 2 çocuk dünyaya getirdiği ancak ayrılmalarına rağmen arkadaş kaldığı eski eşi John kalabalık bir aile gibiler ve oldukça iyi anlaşıyorlar.

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