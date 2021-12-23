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Çocuklarının velayetini isteyen Ebru Destan canlı yayında isyan etti

23.12.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski manken Ebru Destan, 2011 yılında evlendiği ve 2016 yılında ayrılma kararı aldığı Mete Okay İnan ile resmen boşandıklarını ancak velayet davasının devam ettiğini söylediği. Katıldığı canlı yayında yaşadıklarını anlatan Ebru Destan, “Velayet davası canımı sıkan bir şey” dedi.

Yakın bir süreçte koronavirüse yakalanan ve hastalığı atlatarak eski sağlığına kavuşan Ebru Destan, tv8'de izleyici karşısına çıkan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının canlı yayınına konuk oldu. Özel hayatıyla ilgili konuşan ünlü manken, 2011 yılında dünyaevine girdiği 2016'da ayrılık kararı aldığı Mete Okay İnan ile boşanmalarının gerçekleştiğini söyledi.

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"VELAYET DAVASI DEVAM EDİYOR"

Programda özel hayatına dair açıklamalarda bulunan Destan, boşanmanın gerçekleştiğini açıkladı.

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Destan, "Boşanma gerçekleşti ancak velayet konusunda ısrar ettiği için dava devam ediyor. Velayet davası canımı sıkan bir şey çünkü çocuklarıma zaten neredeyse 4 buçuk senedir maddi manevi kendim bakıp kendim büyütüyorum. Her şey bende. O diyor ki velayeti verirsen bütün masraflarını ben karşılarım. Eşimle hiçbir diyalogum yok. Babalarıyla araları iyi olsun. Ben 15 yaşından beri ekranlardayım ve çalışıyorum. Sorumluluğumu bilen bir kadınım." şeklinde konuştu.

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Bu evliliğinden Oktay ve Ali adında iki oğlu olan 44 yaşındaki Ebru Destan, eşinin velayet konusunda ısrarcı olduğunu bu nedenle davanın hâlâ devam ettiğini anlattı.

"ÇOCUKLARI İLE GÜZEL BİR İLİŞKİSİ VAR"

Ünlü isim, "O (eski eşi) şöyle diyor, 'Velayet bende olursa her şeyi yaparım ama velayeti vermezsen böyle bir şey söz konusu değil' gibi bir yaklaşımı olduğu için kendisinin... Çocukları ile güzel bir ilişkisi var. Ben o ilişkisinin hiçbir zaman bozulmasını istemiyorum" dedi.


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