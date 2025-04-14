Çocuklarınıza okul öğünü hazırlarken dikkat! Beslenme çantasında mutlaka olması gereken besinler

Beslenme çantası sadece karın doyurmak için değil, çocukların gün boyunca zihinsel ve fiziksel olarak verimli olmaları için büyük bir fırsattır. Paketli ve katkı maddeli ürünler yerine, doğal ve dengeli öğünlerle çocuklarınıza sağlıklı alışkanlıklar kazandırabilir, gelecekteki yaşam tarzlarını olumlu yönde şekillendirebilirsiniz. Unutmayın, iyi bir beslenme alışkanlığı çocuklukta başlar.

ENERJİ DEPOSU EKMEKLER VE TAHILLAR

Çocuklar gün boyunca hareketli ve öğrenmeye açık bir tempoda olduklarından, enerjiye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyarlar. Bu enerjiyi sağlamak için, beslenme çantasına mutlaka sağlıklı karbonhidrat kaynakları eklenmelidir.

Öneriler:

Tam buğday veya çavdar ekmeğiyle hazırlanmış küçük sandviçler

Ev yapımı kepekli poğaça ya da tahıllı muffin

Haşlanmış bulgur salatası (sebzeli, az yağlı)

Dikkat: Beyaz unla yapılan hamur işlerinden ve şekerli poğaçalardan kaçınılmalı.

UZUN SÜRE TOK TUTAN GÜÇLÜ DESTEK

Protein, kas gelişimini desteklerken uzun süre tokluk hissi de sağlar. Aynı zamanda bağışıklık sistemi için de çok önemli bir yapı taşıdır. Çocukların günlük protein ihtiyacı, gelişme dönemlerinde daha da artar.

Öneriler:

Haşlanmış yumurta

Az tuzlu beyaz peynir veya dil peyniri

Izgara tavuk dilimleri (soğuk sandviç içinde)

Ev yapımı mercimek köftesi

SEBZE VE MEYVE: RENKLİ VE EĞLENCELİ

Sebze ve meyveler, çocukların bağışıklığını güçlendiren vitamin ve minerallerin doğal kaynağıdır. Renkli tabaklar, çocukların ilgisini çeker; bu nedenle beslenme çantasına görsel olarak da cezbedici ürünler koymak önemlidir.

Sebze Önerileri:

Salatalık, havuç ve cherry domates dilimleri

Mini sebze çubukları (tercihe göre humusla birlikte)

Meyve Önerileri:

Elma, armut, muz gibi kolay taşınabilir meyveler

Mevsiminde kesilmiş karışık meyve kutuları

Şekersiz kuru meyveler (1-2 adet hurma veya kayısı)

SÜT ÜRÜNLERİ: KEMİK SAĞLIĞI İÇİN KALSİYUM ŞART

Gelişme çağındaki çocuklar için kalsiyum alımı çok önemli. Beslenme çantasında bir süt ürünü bulundurmak, hem kemik gelişimini destekler hem de tok tutar.

Öneriler:

Az tuzlu peynir

Küçük boy süt veya kefir kutusu (soğuk zincir sağlanabiliyorsa)

Yoğurt (termos kaplarda taşınabilir)

TATLI KRİZLERİNE DOĞAL ÇÖZÜM

Çocuklar gün içinde atıştırmalık bir şeyler arayabilir. Bu ihtiyacı karşılamak için paketli, işlenmiş gıdalar yerine ev yapımı veya doğal seçenekler tercih edilmeli.

Öneriler:

Ev yapımı muzlu yulaf barı

Bir avuç tuzsuz fındık, badem veya ceviz

Az miktarda kuru üzüm, hurma veya ev yapımı şekersiz kek dilimi

BESLENME ÇANTASINI RUTİNLEŞTİRMEYİN, RENKLENDİRİN!

Uzmanlara göre, her gün aynı şeyleri koymak yerine, beslenme çantasını çocukların ilgisini çekecek şekilde çeşitlendirin. Renkli kutular, eğlenceli şekillerde kesilmiş sebzeler veya meyveler, çocukların yeme isteğini artırır. Ayrıca, zaman zaman çocuklara da "Bugün ne istersin?" diye sormak, beslenme bilinci kazandırmak açısından çok değerlidir.