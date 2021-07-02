Çocuklarınızın yaz tatilini keyifli hale getirecek oyuncaklar ve eğitim setleri

Çocukların iple çektiği yaz tatillerinde doyasıya oyun oynamaları ve eğlenmeleri çok önemli. Yıl boyunca ders ve ödevlerden yorulan çocuklar yaz tatilinde bolca eğlenmeyi hak ediyor. Çocuklarınızın tatil günlerinin keyifli vakit geçirmesi için onları en eğlenceli oyuncaklarla ödüllendirebilirsiniz. İşte en kaliteli markaların oyuncakları ve eğitim setleri...

Geleceğin mimarları hayallerini inşa etsin

LEGO Classic, rengarenk parçalarıyla çocukları eğlendirir. 1,2,3 lego parçasından oluşan oyuncak, yaratıcı çocukların hayal güçlerini modele yansıtmasını sağlar. Çocuğunuz yaz aylarında kendi başına ya da arkadaşlarıyla modeller inşa ederek vaktini keyifli geçirir. Kutu içeriğinde fikir kitapçığı da bulunan indirimli ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Rengarenk ve yumuşak oyunlar için

Play-Doh Market Kasası oyun seti, dört farklı renkteki oyun hamuru ile birlikte market kasası, meyve kalıpları ve cüzdan içerir. Oyun hamuru ile meyveleri tasarlayan çocuğunuz daha sonra onları market kasasında arkadaşlarına satar. Çocuklarınıza alışverişi ve arkadaşlarıyla beraber oynamayı öğreten bu seti ile yaz ayları keyifli geçer.

Odanıza asabileceğiniz eğlence

Clementoni 20151 Puzzle, Flamingo Party çocuklarınıza hem sabretmeyi öğretir hem eğlendirir. 104 parça olan bu puzzle, göz alıcı renkleri ve şirin figürleri ile çocukların yaz aylarında güzel vakit geçirmesine yardımcı olur. Tamamlandığında çocuğunuzun odasına asabileceğiniz keyifli yapboza buradan ulaşabilirsiniz.

Aile ve arkadaşlarla tatlı bir rekabet

Uno Deluxe Kart Oyunu çocuğunuzun yaz tatilinde bir numaralı eğlencesidir. Çocuğunuzun arkadaşlarıyla beraber evde, parkta ya da plajda oynayabileceği oyun tatlı bir rekabet ortamı yaratır. Kuralları sizin belirlediğiniz yeni kartları sayesinde oyuna bambaşka bir boyut kazandırabilirsiniz. Çocuğunuz Uno Deluxe Kart Oyunu oynamaktan sıkılmaz.

Boyama ve resim yapmak için

BIC Kids Kid Couleur Ultra yıkanabilir keçeli boya kalemi ile çocuklarınızın hayal gücünü geliştirmesine yardımcı olabilirsiniz. 12 renkten oluşan set ile çocuğunuz boyamalar ve resimler yaparak yaz aylarını rengarenk geçirir. Yaz ödevlerinde de kullanmaya müsait olan indirimli boya kalemlerine buradan ulaşabilirsiniz.

Rakiplerinizi kelimeler ile yenin

Scrabble Orijinal Türkçe – Kutu Oyunu ile asla eskimeyen eğlenceyi çocuklarınıza hediye edebilirsiniz. Yeni kelimeler öğreten hem eğitici hem de eğlendirici bir oyundur. Çocuğunuz ile beraber oynayarak kelimeler türetmesine yardımcı olabilirsiniz. İndirimli fiyatıyla karşınıza çıkan Scrabble Orijinal Türkçe ile rakiplerinizi kelimeler ile mağlup edin.

En güzel anlatan takım kazanır

Hasbro Tabu Junior klasikleşen tabu eğlencesinin çocuklara uygun seviyedeki halidir. Çocuklar yasaklı kelimeleri kullanmadan arkadaşlarıyla doyasıya eğlenir. 240 tane kartı ve plastik düdüğü ile kelimeleri en güzel anlatan takım kazanır. Yaz aylarında arkadaşlarıyla oyun oynamak isteyen çocukların vazgeçilmez eğlencesi olan ürüne indirimli fiyatı ile buradan ulaşabilirsiniz.

Bilim ve oyun bir arada

Clementoni Bilim ve Oyun Güzellik Maskeleri ile çocuklarınız evde bilimle uğraşarak eğlenir. Özellikle kız çocuklarının ilgisini çeken set, çeşitli kil ve esanslarla yüz maskesi yapmaya yardımcı olur. Kılavuz içeren indirimli oyun seti kız çocuklarına rehberlik eder.

Takıp çıkarılan surat ifadeleri

Playskool Bay Patates Kafa Konuşan Dudaklar, takıp çıkarılan yüz ifadeleri ve konuşan dudakları ile çocukları eğlendirir. Bu klasikleşen oyuncak, her yaştan çocuğun ilgisini çeker. Güneşli yaz günlerinde çocuklarınıza arkadaşlık edecek oyuncağa buradan ulaşabilirsiniz.

Şık takılar tasarlayın

Disney Frozen Tekli Kutulu Takı Seti kız çocuklarının yaza en uygun takılar tasarlaması için çeşitli malzemeleri sunar. Karlar Ülkesi prenseslerinin resmi de dahil çok sayıda boncuk içeren set kız çocuklarının gönlünü çalar. Disney Frozen Tekli Kutulu Takı Seti ile yaz günlerinde tasarım heyecanı bitmez.



