Sadece Türkiye’de değil: Dünyanın 9 tuhaf gelenek ve inancı

Dünyanın farklı bölgelerinde bugün şaşırtıcı görünen pek çok gelenek, aslında toplumların geçmişteki yaşam biçimleri, inançları ve kutlama anlayışlarıyla bağlantılı. Bazıları dini ritüellerden, bazıları mevsimsel kutlamalardan, bazıları ise yalnızca eğlence amacıyla ortaya çıkmış durumda.

Bu geleneklerin bir bölümünün UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras listelerinde yer alması da kültürel çeşitliliğin ne kadar geniş olduğunu gösterdi.

DANİMARKA’DA 25 YAŞINA GİREN BEKARLAR TARÇINA BULANIYOR

Danimarka'da bekarların doğum günleriyle ilgili oldukça sıra dışı bir gelenek bulunuyor. 25 yaşına geldiğinde hala bekar olan kişilerin arkadaşları tarafından tarçınla kaplanması, ülkede bilinen doğum günü geleneklerinden biri.

Üstelik kişi 30 yaşına geldiğinde hala bekarsa bu kez tarçının yerini karabiber alıyor. Geleneğin günümüzde de mizahi bir doğum günü kutlaması şeklinde sürdürüldüğü belirtildi.

JAPONYA’DA TAPINAĞA GİRERKEN BELİRLİ RİTÜELLER UYGULANIYOR

Japonya'daki Şinto tapınaklarında ziyaretçilerin uyguladığı belirli ritüeller bulunuyor. Tapınağın girişindeki torii kapısı, kutsal alan ile günlük hayat arasındaki sınır olarak kabul ediliyor.

Ziyaretçilerin kapıdan geçerken eğilmesi, ardından ellerini iki kez çırpıp dua etmesi ve sonrasında tekrar eğilmesi geleneksel uygulamalar arasında yer alıyor. Budist tapınaklarında ise ritüeller farklılık gösterebiliyor.

DANİMARKA’DA YILBAŞINDA SANDALYEDEN ATLIYORLAR

Danimarka'da yeni yılın ilk saniyelerinde bazı kişiler sandalyenin üzerine çıkıp saat gece yarısını gösterdiğinde aşağı atlıyor.

Bu hareketin yeni yıla 'atlamak' ve iyi şans getirmekle ilişkilendirildiği aktarılıyor. Geleneğin özellikle yılbaşı kutlamalarının eğlenceli parçalarından biri olduğu belirtildi.

İSPANYA’DA BİNLERCE KİŞİ BİRBİRİNE DOMATES ATIYOR

İspanya'nın Bunol kentindeki La Tomatina festivali, dünyanın en sıra dışı toplu etkinliklerinden biri olarak biliniyor.

Festival sırasında katılımcılar birbirlerine domates fırlatıyor. Etkinlik her yıl ağustos ayında düzenlenirken binlerce kişinin katılımıyla büyük bir domates savaşına dönüşüyor. Geleneğin temel amacı ise eğlence ve toplu kutlama.

JAPONYA’DA DİLEK İÇİN TAŞ ATILIYOR

Japonya'daki Udo-jingu Tapınağı, ziyaretçilerin dilek dilemek için gerçekleştirdiği sıra dışı uygulamalardan biriyle dikkat çekti.

Tapınağın yakınında satılan küçük taşlar, uçurumun üzerindeki belirli bir noktaya atılıyor. Geleneksel inanışa göre erkeklerin taşı sol eliyle, kadınların ise sağ eliyle atması gerekiyor; aksi halde dileğin gerçekleşmeyeceğine inanılıyor.

JAPONYA’DA BİNLERCE YILLIK BİR DENİZ GELENEĞİ YAŞATILIYOR

Japonya'nın Mie bölgesinde 'ama' adı verilen kadın dalgıçlar, nesiller boyunca denizden çeşitli ürünler topluyor.

Oksijen tüpü kullanmadan denize dalan bu kadınlar; denizkulağı, denizkestanesi, deniz yosunu ve başka deniz ürünlerini topluyor. Japonya'nın resmi turizm kuruluşu, bu geleneğin geçmişinin çok eski dönemlere uzandığını aktarıyor.

DANİMARKA’DA ÇOCUKLAR GİZEMLİ MEKTUPLAR GÖNDERİYOR

Danimarka'da Paskalya döneminde uygulanan 'gækkebreve' geleneğinde çocuklar kağıtları kesip biçerek süslü mektuplar hazırlıyor ve kısa şiirler yazıyor.

Ancak mektupların üzerinde gönderenin adı bulunmuyor. Bunun yerine kişinin adındaki harf sayısı kadar nokta kullanılıyor. Mektubu alan kişi göndereni doğru tahmin ederse Paskalya yumurtası kazanıyor; tahmin edemezse yumurtayı kendisinin vermesi gerekiyor. Geleneğin 18. yüzyıla kadar uzandığı belirtildi.

JAPONYA’DA TÜTSÜ DUMANINI VÜCUDA DOĞRU ÇEKİYORLAR

Japonya'daki bazı Budist tapınaklarında ziyaretçiler tütsü yakıyor ve tütsü dumanını elleriyle kendilerine doğru yönlendiriyor.

Bu uygulamanın tütsü dumanının iyileştirici özellik taşıdığına yönelik inanışla bağlantılı olduğu belirtildi. Ancak Şinto tapınakları ile Budist tapınaklarında ibadet ve ziyaret ritüellerinin aynı olmadığı da özellikle vurgulandı.

İSKOÇYA’DA YÜZYILLARDIR SÜREN İNANIŞLAR HALA KÜLTÜRÜN PARÇASI

İskoçya'da kilt ve gayda gibi sembollerin yanı sıra çeşitli halk inanışları ve batıl inançlar da kültürel mirasın bir parçası olarak varlığını sürdürüyor.

Ülkenin kültüründe mitler, efsaneler, tarihi festivaller ve eski inanışlar önemli bir yer tutuyor. İskoçya'nın resmi turizm kuruluşu da ülkedeki kültürel mirasın geçmişten günümüze uzanan geleneklerle şekillendiğine dikkat çekti.

Görsellerde yapay zeka desteği alınmıştır.