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Çocukluğumuzun vazgeçilmez lezzeti: Mantar kurabiye tarifi! Mantar kurabiye nasıl yapılır?

29.11.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurabiye hem çayın hem de kahvenin yanında uyum sağlayan atıştırmalıklar arasında bulunuyor. Birçok kurabiye tarifi bulunsa da bazı kurabiyelerin lezzeti unutulmuyor. Mantar kurabiye de çocukluğumuzun vazgeçilmez tarifleri arasında yer alıyor. Yapımı oldukça kolay olan mantar kurabiye yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor.

Çocukluğumuzun vazgeçilmez lezzeti: Mantar kurabiye tarifi! Mantar kurabiye nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç adet 40
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 30dk
Kalori/Porsiyon 447kal

Mantar kurabiye pratik ama lezzetli tarif arayanların yardımına koşuyor. Oldukça hızlı bir şekilde hazırlanan bu kurabiyeyi sevmeyen kişi neredeyse yok. Herkesin favorisi olacak mantar kurabiyeyi mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 2 adet yumurta
  • 1 paket oda sıcaklığında margarin (ya da tereyağı)
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 3 su bardağı buğday nişastası
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çorba kaşığı kakao

TARİF

  • Oda sıcaklığında yumuşamış margarini, pudra şekerini ve yumurtayı bir kapta ellerimizle iyice birbirine yedirelim.
  • Sonra üzerine nişastayı ve elenmiş unu yoğurdukça ekleyelim.
  • En sonunda vanilyayı ve kabartma tozunu ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya devam edelim.
  • Elimize yapışmayacak hafif sertlikte bir hamur elde edelim ve yarım saat üzeri kapalı olarak dinlendirelim.
  • Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayalım ve yağlanmış veya yağlı kağıt serilmiş tepsiye, aralarında biraz boşluk bırakarak dizelim.
  • Bütün kurabiyeleri tepsiye dizdikten sonra, ufak bir cam şişenin ağzını tabakta bulunan kakaoya batıralım, sonra kurabiyelerin üzerine bastıralım.
  • Böylece kurabiyelere mantar şeklini vermiş oluyoruz. Bütün kurabiyelere bu işlemi uygulayalım.
  • Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında mantar kurabiyeler beyaz kalacak şekilde 25 – 30 dakika kadar pişirelim. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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