YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Çocukluğundaki tatları dostlarıyla paylaşmak isteyenlere: Her misafirin seveceği Alman pastası tarifi

Çocukluğundaki tatları dostlarıyla paylaşmak isteyenlere: Her misafirin seveceği Alman pastası tarifi

13.01.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alman pastası, kremalı tatlı deyince aklımıza ilk gelen lezzetlerden biri oluyor. Alman pastasının, tadını bu kadar damağımızda bırakmasının sırrını belki de pandispanya ve kremanın büyüleyici birleşiminde aramak gerekiyor. Hazırlanışı çok da zor olmayan, sofralarımızın vazgeçilmez lezzeti Alman pastasının nasıl yapıldığına göz atmak ister misiniz?

Çocukluğundaki tatları dostlarıyla paylaşmak isteyenlere: Her misafirin seveceği Alman pastası tarifi

Alman pastasının pek çok tarifi bulunuyor. Bütün çeşitlerinde o doyumsuz lezzeti hemen tanısak da Alman pastasını damak zevkinize uygun şekilde kremayla ya da meyvelerle zenginleştirerek farklı şekillerde hazırlayabilirsiniz. İşte evinize gelen misafirleri sevindirecek iki Alman pastası tarifi...

ALMAN PASTASI TARİFİ

MALZEMELER

KEK İÇİN

  • 2 adet yumurta

  • Yarım su bardağı şeker

  • Yarım su bardağı süt

  • Yarım su bardağı sıvı yağ

  • 1 paket kabartma tozu

  • 1 su bardağı un

KREMASI İÇİN

  • 1 yumurta

  • Yarım çay bardağı un ve nişasta karışımı

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 3 su bardağı süt

  • Yarım su bardağı şeker

  • 1 paket vanilya

HAZIRLANIŞI

  • Yumurta ile şekeri beyazlaşana kadar çırpın.

  • Diğer kek malzemelerini ilave ederek karıştırın.

  • Önceden yağlamış olduğunuz kalıba dökün.

  • 180 derecede ısıttığınız fırında kabarıp kızarana kadar pişirin.

  • Krema malzemelerini tencereye koyup, karıştırarak pişirip soğutun.

  • Kekinizi yatay olarak ikiye ayırın.

  • İlk katına iyice soğumuş olan kremayı yayın.

  • Üstünü diğer parça ile kapatın.

  • Pudra şekeri serpiştirin.

PORSİYONLUK ALMAN PASTASI TARİFİ

MALZEMELER

HAHURU İÇİN

  • 1 adet yumurta

  • 1 çay bardağı süt

  • Yarım çay bardağı su

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • 1 su bardağı un

  • 50 gram tereyağı

  • 1 tatlı kaşığı kuru maya

  • 1 fiske tuz

  • Yarım çay kaşığı mahlep

KREMASI İÇİN

  • 1 su bardağı süt

  • 1 yumurta sarısı

  • 2 tatlı kaşığı un

  • 1 çay bardağı toz şeker

  • 1 paket vanilin

  • Yarım paket toz krem şanti

  • 1 çay bardağı su

  • 1 adet muz

HAZIRLANIŞI

  • Mayayı süt ve şekerle karıştırın. Su, tereyağı, toz şeker, yumurta, mahlep ekleyin.

  • Unu ilave ederek yapışkan bir kıvam elde edin. 40 dakika mayalandırın.

  • Yuvarlak bezeler yapıp pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine sıralayın.

  • Yarım saat tepside mayalandırın ve 180 derecelik fırında pişirin.

  • Krema için süt, un, toz şeker ve yumurtayı orta ateşte karıştırarak pişirin.

  • Vanilin ekledikten sonra kapatıp soğumaya bırakın.

  • Kremaya krem şanti ve su ekleyerek tekrar çırpın.

  • Porsiyonluk pandispanyaları yatay olarak ikiye bölün. Arasına krema ve muz koyup kapatın.

  • Üzerine pudra şekeri serpin.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Pekin ördeği nasıl yapılır?Pekin ördeği nasıl yapılır?
Anahtar Kelimeler:
pasta tarifi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ahmet Çalık'ın ölüm sebebi ortaya çıktı!

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Ünlü şefleri ağlatan veda! MasterChef'te son finalist belli oldu

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

Otomobilde yeni ÖTV düzenlemesi!

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

ÖTV düzenlemesi sonrası otomobil fiyatları değişti! İşte yeni fiyat listesi

Esnaflar istedi! Zincir marketler için flaş düzenleme! İşte detaylar…

Esnaflar istedi! Zincir marketler için flaş düzenleme! İşte detaylar…

Gram altın 24 saatte eridi: 35 lira birden düşüş!

Gram altın 24 saatte eridi: 35 lira birden düşüş!

İlginizi Çekebilir

Mis gibi tencere yemekleri için en iyi granit tencere setleri

Mis gibi tencere yemekleri için en iyi granit tencere setleri

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Mide rahatsızlığı çekenler dikkat! Mucize gibi

Her yanı eşit pişiren en iyi kek kalıbı çeşitleri

Her yanı eşit pişiren en iyi kek kalıbı çeşitleri

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Şerbeti sıcak mı, soğuk mu? Padişahların tatlısı sünger gibi yumuşacık revani bakın en iyi nasıl yapılıyor?

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Dakikalar içinde hazır: Kokusuyla büyüleyen tarçınlı kurabiye!

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Davet sofralarına layık en iyi içli köfte bakın nasıl yapılıyor! Hamurun dağılmaması için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.