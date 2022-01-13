Çocukluğundaki tatları dostlarıyla paylaşmak isteyenlere: Her misafirin seveceği Alman pastası tarifi

Alman pastasının pek çok tarifi bulunuyor. Bütün çeşitlerinde o doyumsuz lezzeti hemen tanısak da Alman pastasını damak zevkinize uygun şekilde kremayla ya da meyvelerle zenginleştirerek farklı şekillerde hazırlayabilirsiniz. İşte evinize gelen misafirleri sevindirecek iki Alman pastası tarifi...

ALMAN PASTASI TARİFİ

MALZEMELER

KEK İÇİN

2 adet yumurta

Yarım su bardağı şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı un

KREMASI İÇİN

1 yumurta

Yarım çay bardağı un ve nişasta karışımı

1 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı süt

Yarım su bardağı şeker

1 paket vanilya

HAZIRLANIŞI

Yumurta ile şekeri beyazlaşana kadar çırpın.

Diğer kek malzemelerini ilave ederek karıştırın.

Önceden yağlamış olduğunuz kalıba dökün.

180 derecede ısıttığınız fırında kabarıp kızarana kadar pişirin.

Krema malzemelerini tencereye koyup, karıştırarak pişirip soğutun.

Kekinizi yatay olarak ikiye ayırın.

İlk katına iyice soğumuş olan kremayı yayın.

Üstünü diğer parça ile kapatın.

Pudra şekeri serpiştirin.

PORSİYONLUK ALMAN PASTASI TARİFİ

MALZEMELER

HAHURU İÇİN

1 adet yumurta

1 çay bardağı süt

Yarım çay bardağı su

1 çay bardağı toz şeker

1 su bardağı un

50 gram tereyağı

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 fiske tuz

Yarım çay kaşığı mahlep

KREMASI İÇİN

1 su bardağı süt

1 yumurta sarısı

2 tatlı kaşığı un

1 çay bardağı toz şeker

1 paket vanilin

Yarım paket toz krem şanti

1 çay bardağı su

1 adet muz

HAZIRLANIŞI

Mayayı süt ve şekerle karıştırın. Su, tereyağı, toz şeker, yumurta, mahlep ekleyin.

Unu ilave ederek yapışkan bir kıvam elde edin. 40 dakika mayalandırın.

Yuvarlak bezeler yapıp pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine sıralayın.

Yarım saat tepside mayalandırın ve 180 derecelik fırında pişirin.

Krema için süt, un, toz şeker ve yumurtayı orta ateşte karıştırarak pişirin.

Vanilin ekledikten sonra kapatıp soğumaya bırakın.

Kremaya krem şanti ve su ekleyerek tekrar çırpın.

Porsiyonluk pandispanyaları yatay olarak ikiye bölün. Arasına krema ve muz koyup kapatın.

Üzerine pudra şekeri serpin.



