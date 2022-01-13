Çocukluğundaki tatları dostlarıyla paylaşmak isteyenlere: Her misafirin seveceği Alman pastası tarifi

Alman pastasının pek çok tarifi bulunuyor. Bütün çeşitlerinde o doyumsuz lezzeti hemen tanısak da Alman pastasını damak zevkinize uygun şekilde kremayla ya da meyvelerle zenginleştirerek farklı şekillerde hazırlayabilirsiniz. İşte evinize gelen misafirleri sevindirecek iki Alman pastası tarifi...
MALZEMELER
KEK İÇİN
2 adet yumurta
Yarım su bardağı şeker
Yarım su bardağı süt
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 paket kabartma tozu
KREMASI İÇİN
1 yumurta
Yarım çay bardağı un ve nişasta karışımı
1 yemek kaşığı tereyağı
3 su bardağı süt
Yarım su bardağı şeker
HAZIRLANIŞI
Yumurta ile şekeri beyazlaşana kadar çırpın.
Diğer kek malzemelerini ilave ederek karıştırın.
Önceden yağlamış olduğunuz kalıba dökün.
180 derecede ısıttığınız fırında kabarıp kızarana kadar pişirin.
Krema malzemelerini tencereye koyup, karıştırarak pişirip soğutun.
Kekinizi yatay olarak ikiye ayırın.
İlk katına iyice soğumuş olan kremayı yayın.
Üstünü diğer parça ile kapatın.
MALZEMELER
HAHURU İÇİN
1 adet yumurta
1 çay bardağı süt
Yarım çay bardağı su
1 çay bardağı toz şeker
1 su bardağı un
50 gram tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 fiske tuz
KREMASI İÇİN
1 su bardağı süt
1 yumurta sarısı
2 tatlı kaşığı un
1 çay bardağı toz şeker
1 paket vanilin
Yarım paket toz krem şanti
1 çay bardağı su
HAZIRLANIŞI
Mayayı süt ve şekerle karıştırın. Su, tereyağı, toz şeker, yumurta, mahlep ekleyin.
Unu ilave ederek yapışkan bir kıvam elde edin. 40 dakika mayalandırın.
Yuvarlak bezeler yapıp pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine sıralayın.
Yarım saat tepside mayalandırın ve 180 derecelik fırında pişirin.
Krema için süt, un, toz şeker ve yumurtayı orta ateşte karıştırarak pişirin.
Vanilin ekledikten sonra kapatıp soğumaya bırakın.
Kremaya krem şanti ve su ekleyerek tekrar çırpın.
Porsiyonluk pandispanyaları yatay olarak ikiye bölün. Arasına krema ve muz koyup kapatın.
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