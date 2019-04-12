Çocukluğundan beri eniştesinin tacizine uğradı! Öldürdükten sonra şikayetçi olmadı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde 7 yıldır çalıştığı okulun bahçesinde, ablasının eşi Erdal Demirsoy’u (55) pompalı tüfekle vuran tutuklu sanık Şengül Güven (47), ilk kez hakim karşısına çıktı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Şengül Güven, Erdal Demirsoy’un eşi N.D., çocukları Y.D. ve Y.E. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkemedeki ilk ifadesinde eniştesi Erdal Demirsoy’un, kendisini çocukluğundan bari taciz ettiğini söyleyen Şengül Güven, “Okula gidip gelirken önümü kesip beni rahatsız ediyordu, saçlarımı okşuyordu. Kendimi ondan uzaklaştırdım. Evlendikten sonra evime gidip gelmeye başladı. ‘Ablan evde yok, bize gel’ diyordu. Cinsel anlamda birliktelik teklif ediyordu. Ben kabul etmiyordum. Bu olaylar sürekli devam etti. Beni ölümle tehdit ettiği içinde kimseye anlatamadım” dedi.

"SENİ DELİK DEŞİK EDECEĞİM"

Ablası N.D.’nin de yıllardır eniştesinden dayak yediğini iddia eden Şengül Güven, “Boşanmak istedi ama onu da ölümle tehdit ettiği için boşanamadı. Sürekli telefonla arayıp rahatsız ediyordu. Telefonu açmadığım zaman yoluma çıkıyordu. Son 2 yıldır yaşadıklarımı ablama anlattım. Eniştem beni arayıp, ‘Çalıştığın okula geleceğim. Elim boş olmayacak. Seni delik deşik edeceğim. Ölümün benim elimden olacak.’ dedi. Artık işime gidip gelirken de çok korkuyordum. Olay günü ona yalvarmak için aradım. Telefonu açar açmaz tehditlere, küfürlere başladı, ‘Cehennemin dibine de gitsen seni bulacağım. Öldürmeden bırakmayacağım. Bugün saat 17.00’de çalıştığın okula geleceğim, seni bekleyeceğim’ dedi. Eşim evde yoktu. Evdeki tüfeği yanıma alıp okula gelirse onu korkutacaktım” diye konuştu.