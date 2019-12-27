Çocukluğundan kalan tek fotoğrafı böyle yeniletti!

Bazen insanlar, Photoshop uzmanı Michelle Spalding’ten tamamen tahrip olmuş, manevi değeri yüksek fotoğraflarını onarmasını rica ediyor. Bu teklifleri geri çevirmeyen Splading Photoshop becerilerini kullanarak bir örneği daha olmayan fotoğrafları başarıyla eski haline geri döndürüyor. Hiç kolay olmayan bu süreç birçok aşamadan oluşuyor ve bir hayli zaman alıyor. Ancak yenilenmiş fotoğraflara bakınca harcanan her dakikaya değdiği bir gerçek. İşte Michelle Splading’in kusursuz şekilde yenilediği 15 fotoğraf... 1. Büyükannesi ve dedesiyle çekilmiş olduğu tek fotoğrafı bir hayli yıpranan kadın. Bu fotoğrafı tamir etmek oldukça zor olmuş. Derin yarık ve çatlaklar yüzünden yüzlerin neredeyse görünmez hale geldiği bu fotoğraf için saatlerini harcamış Spalding. Birçok katmandan oluşan tamir işleminin sonucunda ortaya çıkan fotoğraf gerçekten iki tarafı da ziyadesiyle memnun etmiş. Fotoğrafın sahibi kadın, artık bebekken büyükannesi ve büyükbabası ile çektirdiği anıyı ilk günkü gibi muhafaza edebilecek. 2. Aile, bebeklerine ait tek doğum fotoğrafında onun yüzünü daha net görmeyi istemiş. Bunun üzerine Spalding fotoğraftaki tüpleri ve bantları itinayla temizlemiş.

3. Annesinden kalan tek fotoğrafın bozulmasına çok üzülen kadın. Annesine ait bu gençlik fotoğrafının bozulması karşısında çok üzülen kadın Spalding’ten yardım istemiş. Özenli bir çalışmanın ardından fotoğraf ilk çekildiği günkü haline dönmüş. 4. Kendisini doğururken ölen annesinin tek fotoğrafı bu hale gelince. Kendisini doğururken öldüğü için hiç hatırlamadığı annesinin sahip olduğu tek fotoğrafının bu hale geldiğini görünce çok üzülen adam, Spalding’in müdahalesiyle çok mutlu olmuş. 5. 1900’lerden kalma aile fotoğrafı. O yıllarda fotoğraf çektirebilmek başlı başına bir meseleydi, haliyle bozuluyor olması şimdilerde birer yetişkin olan adamın torunlarını çok üzmüş. Ancak Spalding’in yerinde müdahalesi ile bir yüz yıl daha anıları tazelemeye devam edecek. 6. Çok sevdiği amcasıyla tek fotoğrafını kedi mahvedince. Kedinin ele geçirip ciddi zararlar verdiği fotoğraf Spalding’e ulaşmış. Amcasıyla tek anısını taze tutmak isteyen adamın hayalleri de gerçek olmuş. 7. Çocukluğundan kalan tek fotoğrafı tanınmaz hale gelince ne yapacağını bilemeyen kadın. Spalding için en zor çalışmalardan biri bu olmuş. Oldukça fazla emek harcadığı fotoğraf sahibini çok mutlu etmiş. 8. Fotoğraftaki dev gölge. Bu gölge fotoğraf çekildiği andan kalma bir bozukluk, ancak Spalding bunu da başarıyla yok edip çocuğun yüzünü ortaya çıkarmayı başarmış. Sonrasında da renklendirerek daha canlı bir hale getirmiş.