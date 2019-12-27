Çocukluğundan kalan tek fotoğrafı böyle yeniletti!

Bazen insanlar, Photoshop uzmanı Michelle Spalding’ten tamamen tahrip olmuş, manevi değeri yüksek fotoğraflarını onarmasını rica ediyor. Bu teklifleri geri çevirmeyen Splading Photoshop becerilerini kullanarak bir örneği daha olmayan fotoğrafları başarıyla eski haline geri döndürüyor. Hiç kolay olmayan bu süreç birçok aşamadan oluşuyor ve bir hayli zaman alıyor. Ancak yenilenmiş fotoğraflara bakınca harcanan her dakikaya değdiği bir gerçek. İşte Michelle Splading’in kusursuz şekilde yenilediği 15 fotoğraf...
Bu fotoğrafı tamir etmek oldukça zor olmuş. Derin yarık ve çatlaklar yüzünden yüzlerin neredeyse görünmez hale geldiği bu fotoğraf için saatlerini harcamış Spalding. Birçok katmandan oluşan tamir işleminin sonucunda ortaya çıkan fotoğraf gerçekten iki tarafı da ziyadesiyle memnun etmiş. Fotoğrafın sahibi kadın, artık bebekken büyükannesi ve büyükbabası ile çektirdiği anıyı ilk günkü gibi muhafaza edebilecek.
Bunun üzerine Spalding fotoğraftaki tüpleri ve bantları itinayla temizlemiş.
Annesine ait bu gençlik fotoğrafının bozulması karşısında çok üzülen kadın Spalding’ten yardım istemiş. Özenli bir çalışmanın ardından fotoğraf ilk çekildiği günkü haline dönmüş.
Kendisini doğururken öldüğü için hiç hatırlamadığı annesinin sahip olduğu tek fotoğrafının bu hale geldiğini görünce çok üzülen adam, Spalding’in müdahalesiyle çok mutlu olmuş.
O yıllarda fotoğraf çektirebilmek başlı başına bir meseleydi, haliyle bozuluyor olması şimdilerde birer yetişkin olan adamın torunlarını çok üzmüş. Ancak Spalding’in yerinde müdahalesi ile bir yüz yıl daha anıları tazelemeye devam edecek.
Kedinin ele geçirip ciddi zararlar verdiği fotoğraf Spalding’e ulaşmış. Amcasıyla tek anısını taze tutmak isteyen adamın hayalleri de gerçek olmuş.
Spalding için en zor çalışmalardan biri bu olmuş. Oldukça fazla emek harcadığı fotoğraf sahibini çok mutlu etmiş.
Bu gölge fotoğraf çekildiği andan kalma bir bozukluk, ancak Spalding bunu da başarıyla yok edip çocuğun yüzünü ortaya çıkarmayı başarmış. Sonrasında da renklendirerek daha canlı bir hale getirmiş.
Çok eskilerden kalan bu fotoğraf tanınmayacak hale gelmiş. Aile ile birlikte çalışıp detayları şekillendiren Spalding başarılı bir iş çıkarmış.
Uzak bir akrabaları olsa da şimdilerde hayatta olmayan adamın askerlik anısını tazelemek istemiş aile. Sadece onarmakla kalmayan Spalding fotoğrafı renklendirmiş de.
Bu fotoğrafın da böylesine büyük bir zarar görmesi kızını çok üzünce devreye Spalding girmiş ve fotoğrafı başarılı bir şekilde elden geçirmiş.
Adam, annesinin gençlik yıllarına ait bu tek fotoğrafı bozulunca Spalding’e başvurmuş. Ortaya çıkan sonuç ziyadesiyle memnun edici.
Babasından kalan tek gençlik anısı bu parça parça olmuş vesikalık fotoğraf. Spalding uzmanlığını kullanarak fotoğrafı kurtarmayı başarmış.
Askerlik arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafta büyük hasarlar oluşmuş, ancak düzeltme sonucunda her şey yolunda gibi görünüyor.
Fotoğraftaki çatlakların yanı sıra annesinin yüzünü kapatan bir pas ve fotoğrafın üst kısmında bir de boya lekesi var. Spalding’in çalışması sonucunda resim kusursuz bir hale geliyor.
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