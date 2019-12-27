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  4. Çocukluğundan kalan tek fotoğrafı böyle yeniletti!

Çocukluğundan kalan tek fotoğrafı böyle yeniletti!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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Photoshop uzmanının, kendisine ulaştırılan, tamamen tahrip olmuş fotoğrafları büyük bir ustalıkla ilk çekildiği günkü hallerine dödürdüğü 15 çalışma...

Çocukluğundan kalan tek fotoğrafı böyle yeniletti!

Bazen insanlar, Photoshop uzmanı Michelle Spalding’ten tamamen tahrip olmuş, manevi değeri yüksek fotoğraflarını onarmasını rica ediyor. Bu teklifleri geri çevirmeyen Splading Photoshop becerilerini kullanarak bir örneği daha olmayan fotoğrafları başarıyla eski haline geri döndürüyor. Hiç kolay olmayan bu süreç birçok aşamadan oluşuyor ve bir hayli zaman alıyor. Ancak yenilenmiş fotoğraflara bakınca harcanan her dakikaya değdiği bir gerçek. İşte Michelle Splading’in kusursuz şekilde yenilediği 15 fotoğraf...

1. Büyükannesi ve dedesiyle çekilmiş olduğu tek fotoğrafı bir hayli yıpranan kadın.

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Bu fotoğrafı tamir etmek oldukça zor olmuş. Derin yarık ve çatlaklar yüzünden yüzlerin neredeyse görünmez hale geldiği bu fotoğraf için saatlerini harcamış Spalding. Birçok katmandan oluşan tamir işleminin sonucunda ortaya çıkan fotoğraf gerçekten iki tarafı da ziyadesiyle memnun etmiş. Fotoğrafın sahibi kadın, artık bebekken büyükannesi ve büyükbabası ile çektirdiği anıyı ilk günkü gibi muhafaza edebilecek.

2. Aile, bebeklerine ait tek doğum fotoğrafında onun yüzünü daha net görmeyi istemiş.

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Bunun üzerine Spalding fotoğraftaki tüpleri ve bantları itinayla temizlemiş.

3. Annesinden kalan tek fotoğrafın bozulmasına çok üzülen kadın.

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Annesine ait bu gençlik fotoğrafının bozulması karşısında çok üzülen kadın Spalding’ten yardım istemiş. Özenli bir çalışmanın ardından fotoğraf ilk çekildiği günkü haline dönmüş.

4. Kendisini doğururken ölen annesinin tek fotoğrafı bu hale gelince.

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Kendisini doğururken öldüğü için hiç hatırlamadığı annesinin sahip olduğu tek fotoğrafının bu hale geldiğini görünce çok üzülen adam, Spalding’in müdahalesiyle çok mutlu olmuş.

5. 1900’lerden kalma aile fotoğrafı.

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O yıllarda fotoğraf çektirebilmek başlı başına bir meseleydi, haliyle bozuluyor olması şimdilerde birer yetişkin olan adamın torunlarını çok üzmüş. Ancak Spalding’in yerinde müdahalesi ile bir yüz yıl daha anıları tazelemeye devam edecek.

6. Çok sevdiği amcasıyla tek fotoğrafını kedi mahvedince.

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Kedinin ele geçirip ciddi zararlar verdiği fotoğraf Spalding’e ulaşmış. Amcasıyla tek anısını taze tutmak isteyen adamın hayalleri de gerçek olmuş.

7. Çocukluğundan kalan tek fotoğrafı tanınmaz hale gelince ne yapacağını bilemeyen kadın.

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Spalding için en zor çalışmalardan biri bu olmuş. Oldukça fazla emek harcadığı fotoğraf sahibini çok mutlu etmiş.

8. Fotoğraftaki dev gölge.

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Bu gölge fotoğraf çekildiği andan kalma bir bozukluk, ancak Spalding bunu da başarıyla yok edip çocuğun yüzünü ortaya çıkarmayı başarmış. Sonrasında da renklendirerek daha canlı bir hale getirmiş.

9. Büyük büyük annesinin çocukluğuna ait tek fotoğrafı.

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Çok eskilerden kalan bu fotoğraf tanınmayacak hale gelmiş. Aile ile birlikte çalışıp detayları şekillendiren Spalding başarılı bir iş çıkarmış.

10. Akrabasının elinde kalan son fotoğrafının yok olmasına gönlü razı gelmeyen adam.

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Uzak bir akrabaları olsa da şimdilerde hayatta olmayan adamın askerlik anısını tazelemek istemiş aile. Sadece onarmakla kalmayan Spalding fotoğrafı renklendirmiş de.

11. Babasıyla çektirdiği elindeki tek fotoğraf.

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Bu fotoğrafın da böylesine büyük bir zarar görmesi kızını çok üzünce devreye Spalding girmiş ve fotoğrafı başarılı bir şekilde elden geçirmiş.

12. Annesine ait tek gençlik fotoğrafı bu hale gelince.

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Adam, annesinin gençlik yıllarına ait bu tek fotoğrafı bozulunca Spalding’e başvurmuş. Ortaya çıkan sonuç ziyadesiyle memnun edici.

13. Babasının sahip olduğu tek fotoğrafı.

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Babasından kalan tek gençlik anısı bu parça parça olmuş vesikalık fotoğraf. Spalding uzmanlığını kullanarak fotoğrafı kurtarmayı başarmış.

14. Büyükbabasının ellerinde kalan son fotoğrafı.

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Askerlik arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğrafta büyük hasarlar oluşmuş, ancak düzeltme sonucunda her şey yolunda gibi görünüyor.

15. Annesiyle babasının sevgili olduğu günlerden kalma fotoğraf büyük hasar görmüş.

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Fotoğraftaki çatlakların yanı sıra annesinin yüzünü kapatan bir pas ve fotoğrafın üst kısmında bir de boya lekesi var. Spalding’in çalışması sonucunda resim kusursuz bir hale geliyor.

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photoshop fotoğraf düzenleme #fotoğraf

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