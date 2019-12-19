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Çocukluğunu köpek beslenen evde geçirmek şizofreni riskini azaltabilir

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Köpek beslenen evlerde büyüyenlerin, yetişkinlik döneminde şizofreniye yakalanma riskinin düştüğü bildirildi.

Çocukluğunu köpek beslenen evde geçirmek şizofreni riskini azaltabilir

ScienceDaily'nin haberine göre, ABD'deki Johns Hopkins Hastanesinde görevli bilim adamı Robert Yolken liderliğinde yapılan ve sonuçları "PLOS One" dergisinde yayınlanan araştırmada, 396'sı şizofren, 381'i bipolar, 594'ü kontrol grubunda yer alan bin 371 kadın ve erkek incelendi. Araştırma kapsamında 18-65 yaşlarındaki katılımcılara, yaşamlarının ilk 12 yılında evlerinde kedi ya da köpek besleyip beslemedikleri soruldu.

ŞİZOFRENİ OLMA OLASILIKLARI YÜZDE 24'E KADAR DÜŞÜYOR

Elde edilen bulgular, 13 yaşından önce evlerinde köpek beslenen katılımcıların, yetişkinlikte şizofreniye yakalanma olasılığının yüzde 24'e kadar düştüğünü ortaya koydu. Yolken, "Ciddi psikiyatrik rahatsızlıkların, yaşamın ilk döneminde maruz kalınan çevreyle bağlantılı bağışıklık sistemindeki değişikliklerle ilişkisi var." diyerek bazı uzmanların, "bağışıklık değişiminin", kişinin genetik eğilimi bulunan psikiyatrik rahatsızlıkları geliştirme riskini değiştirebileceği düşüncesi taşıdığını aktardı.

Bilim insanları konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğine de işaret etti. Daha önce yapılan araştırmalar, küçük yaşta kedi ve köpeklere maruz kalmanın, alerjik reaksiyonlar ile hayvanlardan bulaşan bakteri ve virüslerle temas dahil çeşitli şekillerde bağışıklık sistemini değiştirebileceğini, evcil hayvanların stresi azaltmasının, beyin kimyasını etkileyebileceğini ortaya koymuştu.

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Anahtar Kelimeler:
köpek şizofreni psikoloji psikolojik rahatsızlık

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