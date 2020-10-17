Çocukluk 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Mahir'i gözyaşlarına boğan olay! Çocukluk dizisi 2. son bölümde neler oldu?

MEDYAPIM ve MF Yapım imzalı Çocukluk dizisi ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Çocukluk dizisinin 23 Ekim Cuma ekrana gelecek olan 3. bölümden 1. fragman da yayınlandı. Çocukluk dizinin başrollerini Erdal Beşikçioğlu, başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk üstlenirken, Gökyıldız’a Kübra Süzgün, Nilay Yeral ve Derinsu Akkuş eşlik ediyor. Başarılı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, dizide tüm hayatını çocuklara adamış ve Ali Kaan Umut Evi'ni kurmuş Mahir karakterini canlandırıyor.

ÇOCUKLUK DİZİSİ 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

Küçük Zeynep’in annesini unutması, terk etmesi kadar kolay değildir.



Onun kokusunu, hayalini, Mavi’ye söz verdiği gibi kalbinden çıkarmak için çabalarken imdadına yanlışlıkla okuduğu bir mektup yetişir.

Ayşegül’ün mutfakta unuttuğu evrakların arasında evlat edinmek için başvuran bir ailenin gelecekteki kızlarına yazdığı mektup, küçük Zeynep’in kalbine dokunur.

Zeynep’in hayatında bir mektupla başlayan değişimin annesini unutmaya yetip yetmeyeceğini ise zaman gösterecektir.

Ve her şey tam yoluna girmişken, geçmişin hayaletleri bu kez en beklenmedik çocuklarımızın hayatını alt üst etmek için çıkagelir.

