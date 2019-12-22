Çocukluk hayallerini cama yansıtıyor

MUHAMMED NURİ ERDOĞAN - Çocukluk yaşlarından bu yana cam sanatıyla uğraşan 56 yaşındaki Ercan Zeytinci, yüksek dereceli ateşte erittiği cam parçalarına şekil vererek minyatür hediyelik eşyalar tasarlıyor.

Zeytinci, AA muhabirine, küçük yaşlarda başladığı unutulmaya yüz tutmuş cam eritme sanatını yaşatmak için çaba sarf ettiğini söyledi.

Sabit bir atölyesi olmadığını, yılın belirli dönemlerini sahil kenarlarında geçirdiğini dile getiren Zeytinci, kışın da alışveriş merkezlerindeki organizasyonlara katıldığını ve sipariş üzerine hediyelik eşya üretimi yaptığını söyledi.

Zeytinci, zaman içerisinde bu alanda birçok kişiyi de yetiştirme imkanı bulduğunu belirterek, "Yetiştirdiğim kişilerden bir kısmı mesleğe devam ediyor. Tabii ki bu mesleği yaşatmaya çalışan ustalarımız var. Bunların sayısı çok fazla değil. Ben de cam sanatını yaşatmaya çalışanlardan biriyim. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı kokartlıyım." dedi.

Bir kahvaltı bıçağı ve cımbızla bütün objeleri tasarlayabildiğini dile getiren Zeytinci, şöyle devam etti: