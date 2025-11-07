Coğrafi işaretli kestane kabağı hasadı başladı: 10 bin ton rekolte bekleniyor

Düzce'nin coğrafi işaretli kestane kabağının hasadına başlandı. Hasat şenliğinde ilk ürünü Vali Selçuk Aslan topladı.

TÜRKİYE'DE İKİNCİ SIRADA

Kabak üretiminde Türkiye'de ikinci sırada yer alan Düzce'de, bu yıl 10 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Gölyaka ilçesine bağlı İçmeler köyünde hasat şenliğine katılan Düzce Valisi Selçuk Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Düzce'nin coğrafi işaretli lezzetlerinden birinin hasadını yaptıklarını belirtti.

"10 BİN TONU AŞMASI YÖNÜNDEDİR"

Kestane kabağı üretiminin 4 bin dekarlık bir alanda yapıldığını ifade eden Aslan, "Bu üretim ölçeği kapsamında Türkiye'nin en büyük ikinci kabak üreticisi pozisyonundayız. Bu seneki beklentimiz 10 bin tonu aşması yönündedir. Türkiye'de birçok restoran veya lokantanın Düzce'de üretilen kabağı kullandığını biliyoruz" dedi.

"ÇİFTÇİMİZİ HER ALANDA DESTEKLEMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Üreticilere hayırlı ve bol kazançlı bir yıl dileyen Vali Aslan, "Bu konuda çiftçilerimize desteklerimiz hem Tarım Bakanlığı hem de İl Özel İdaresi eliyle devam edecektir. Tarımsal üretimin her alanında var olmaya çalışıyoruz. Çiftçimizi her alanda desteklemeye çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır