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  4. Coğrafi işaretli lezzet! Laz böreği: Adı börek kendisi tatlı...

Coğrafi işaretli lezzet! Laz böreği: Adı börek kendisi tatlı...

02.04.2025 13:11
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02.04.2025 13:11
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Rizelilerin vazgeçilmez tatlısı, adıyla ve tadıyla fark yaratıyor: Laz böreği. Coğrafi işaretli bu özel tatlı, adeta Rize'nin kültürel mirası haline gelmiş durumda. Özellikle Ramazan ayında iftar sofralarından bayram sabahlarına kadar her mevsimde tatlı krizlerini sonlandıran Laz böreği, 2019 yılında Coğrafi İşaret alarak Rize'nin yerel lezzetleri arasında tescillenmişti.

Rizelilerin ismi börek, kendisi ise tatlı olan coğrafi işaretli lezzeti Laz böreği, tadına bakanların damağında unutulmaz izler bırakıyor. İncecik yufkalarla sarılı, özel muhallebisi ve şerbetiyle tatlandırılan bu eşsiz tatlı, Rize'nin en değerli gastronomik miraslarından biri olarak öne çıkıyor.

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2019 yılında Coğrafi İşaret alarak tescillenen Laz böreği, hem yerel halkın hem de misafirlerinin sofralarına neşe katmaya devam ediyor.

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COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN: LAZ BÖREĞİ

Rize'nin damaklarda iz bırakan Coğrafi İşaretli Ürünü olan Laz böreği, Ramazan aylarında iftar sonrasında sofraları şenlendirdiği gibi bayram sabahlarının ve bayramlaşmaların vazgeçilmezi. 2019 yılında Coğrafi İşaret alarak Rize'nin yöresel ürünü olduğu tescillenen Laz böreği aslında adı her ne kadar börek olsa da tatlı özelliği taşıyor. Çünkü çıtır yufkaların arasında muhallebisi pişerken üzerine de şerbeti dökülüyor.

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"DÜĞÜNLERİMİZİN VE AKŞAM ÇAYLARIMIZIN EŞLİKÇİSİ"

Laz böreğinin tarihinin 200 yılı aşkın olduğunu ifade eden Sema Kutlu "Laz böreğini bizler baklava hamurundan yapıyoruz, bu hamurun en önemli özelliği her katın nişastayla ve tek tek özenle ince bir şekilde açılmasıdır. Laz böreğinin geçmişinin iki yüz yıldan fazla olduğu söyleniyor, Rize'nin Pazar ve Ardeşen ilçesinde daha popüler olan bir tatlıdır. Diğer ilçe, illerdeki insanlar bizden farklı olarak muhallebisinin içine karabiber ekliyor, bizde ise tarçın ve limon kabuğu kullanılır birbirinden farklı muhallebiler elde ediyoruz. Laz böreği önceden şerbetsiz yapılırdı şimdi günümüzde şerbetli halde tüketiliyor. 2019 yılında coğrafi işaret almış bir tatlıdır. Çoğunlukla kalabalık misafirlere ikram edilen, özel günlerde tüketilen bir tatlıdır, gerek düğünlerimizde gerek akşam çaylarımızın eşlikçisi" ifadelerini kullandı.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Ramazan
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Anahtar Kelimeler:
börek tarifi Karadeniz Bölgesi tatlı farklı tarifler
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