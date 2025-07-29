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Coğrafi tescilli helva: Erzurum Un Helvası, soğudukça sertleşiyor, hafif ısıtıldığında tekrar yumuşuyor! Erzurum Un Helvası nasıl yapılır?

Gastronomi alanında son yıllarda adından sıkça söz ettiren Erzurum, coğrafi işaretli ürün sayısını artırmaya devam ediyor. Erzurum Ticaret Borsası’nın girişimiyle "Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar" kategorisinde yapılan başvuru sonucunda, Erzurum Un Helvası da artık tescilli ürünler arasında yerini aldı. TÜRKPATENT tarafından onaylanan başvuruyla birlikte Erzurum’un coğrafi işaretli ürün sayısı 61’e ulaştı.

Coğrafi tescilli helva: Erzurum Un Helvası, soğudukça sertleşiyor, hafif ısıtıldığında tekrar yumuşuyor! Erzurum Un Helvası nasıl yapılır?

Ülkemizde Gaziantep ve Konya'dan sonra en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip olan Erzurum'da bir ürün daha tescillendi. Erzurum Ticaret Borsası tarafından "Fırıncılık ve pastacılık mamulleri, hamur işleri, tatlılar" ürün grubunda 2024 yılında "Mahreç İşareti" türünden yapılan başvuru TÜRKPATEN kurumu tarafından incelendi ve geçtiğimiz günlerde onaylandı.

Coğrafi tescilli helva: Erzurum Un Helvası, soğudukça sertleşiyor, hafif ısıtıldığında tekrar yumuşuyor! Erzurum Un Helvası nasıl yapılır? 1

SOĞUDUKÇA SERTLEŞİYOR, ISITILDIĞINDA TEKRAR YUMUŞUYOR

Erzurum Un Helvası soğudukça sertleşiyor. Ancak hafifçe ısıtıldığında tekrar yumuşuyor. Erzurum Un Helvası Erzurum'da köklü bir geçmişe sahip. Coğrafi sınırın mutfak kültüründe önemli bir yeri var. Bayram, kutlama, düğün, asker uğurlama, ilk çiğdemin görüldüğü gün, cenazelerin 3, 7 ve 40. günleri gibi özel günlerde ikram edilir. Bu nedenlerle coğrafi sınırla ün bağı bulunur.

Coğrafi tescilli helva: Erzurum Un Helvası, soğudukça sertleşiyor, hafif ısıtıldığında tekrar yumuşuyor! Erzurum Un Helvası nasıl yapılır? 2

HELVASINI TATLANDIRMA İŞLEMİ İKİ ŞEKİLDE YAPILABİLİR

Erzurum Un Helvası; 1244 sayı ile coğrafi işaret olarak tescilli Erzurum Tereyağı, buğday unu ve beyaz toz şeker kullanılarak yapılıyor. Üzerine kaşığın ucuyla bastırılarak şekil verilip iri kıyılmış ceviz içi koyulur. 100 g'lık porsiyonlar halinde servisi yapılıyor. Erzurum Un Helvasını tatlandırma işlemi iki şekilde yapılabilir. Kavrulan una sıcakken beyaz toz şeker ilave edilip şeker eriyinceye kadar iyice karıştırılır. Bu şekilde üretilen helva gevrek olup şeker tanecikleri hissedilebilir. Suda eritilen beyaz toz şeker, kavrulan una sıcakken ilave edilip iyice karıştırılır. Bu şekilde üretilen helva daha yumuşak ve pürüzsüz bir yapıya sahip.

ERZURUM UN HELVASI NASIL YAPILIR?

Erzurum Un Helvasının üretiminde kullanılan bileşenler; 75 g Erzurum Tereyağı, 330 g buğday unu, 250 g beyaz toz şeker ve 100 g iri kıyılmış ceviz içi. Bir tencerede eritilen Erzurum Tereyağının üzerine un eklenir, tencerenin dibinden iyice karıştırılarak kısık ateşte yaklaşık 30 dakika kavrulur. Erzurum Un Helvasını tatlandırma işlemi iki şekilde yapılabilir. Kavrulan una sıcakken beyaz toz şeker ilave edilip şeker eriyinceye kadar iyice karıştırılır. 100 ml suda eritilmiş beyaz toz şeker kavrulan una sıcakken ilave edilip iyice karıştırılır.

Coğrafi tescilli helva: Erzurum Un Helvası, soğudukça sertleşiyor, hafif ısıtıldığında tekrar yumuşuyor! Erzurum Un Helvası nasıl yapılır? 3

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
un helvası tarifi Erzurum patent
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