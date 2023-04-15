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'Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez' Metin Akpınar Muharrem İnce'ye bu sözlerle yüklendi

15.04.2023 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine kilitlendi. Sosyal medyada seçimlere dair yorum ve tartışmalar sürerken buna ünlü isimler de dahil oluyor. Özellikle çıkışlarıyla dikkat çeken cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, gündemin çok konuşulan isimlerinden. Ünlü sanatçılardan da İnce'ye yönelik çeşitli yorumlar gelirken son olarak Metin Akpınar, 'İntikam alıyor' diyerek Memleket Partisi liderine yüklendi. Akpınar'ın "Çok akıllı bir iddia değil, normal bir insan bunu söyleyemez' sözleri dikkat çekti.

'Çok akıllı bir iddia değil! Normal bir insan bunu söyleyemez' Metin Akpınar Muharrem İnce'ye bu sözlerle yüklendi

Türkiye adım adım 14 Mayıs seçimlerine yaklaşıyor. Seçim atmosferi iyiden iyiye kendini hissettirirken seçimlere ilişkin tartışmalara zaman zaman ünlü isimler de dahil oluyor. Gündemin çok konuşulan isimlerinden olan Muharrem İnce'ye dair pek çok ünlü isim yorum yaparken buna usta sanatçı Metin Akpınar da dahil oldu. Akpınar, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçimlere ilişkin oy sözlerine yanıt verdi.

"BUNU BİLMEYECEK ADAM DEĞİL MUHARREM İNCE, İNTİKAM ALIYOR"

YouTube'daki Kafa TV kanalında konuşan Akpınar'a "Kızıyor musunuz siz de Muharrem İnce’ye, oyları gerçekten bölüyor mu sizce?" sorusu yöneltildi.

Akpınar "Tabi bölüyor artık net! Bunu bilmeyecek adam değil Muharrem İnce, intikam alıyor yani ben öyle hissediyorum başka türlü olamaz." dedi.

"ÇOK AKILLI BİR İDDİA DEĞİL"

Ardından Akpınar "Yüzde 30’la ikinci tura kalacağım, yüzde 60’la cumhurbaşkanı olacağım iddiası çok akıllı bir iddia değil. Allah tarafından vahiy gelirse böyle şey söylenir. Normal bir insan bunu söyleyemez. O zaman geriye ne kalıyor. Yüzde 9-10 oyla Millet İttifakı’nı engelleyecek bu kadar. Bu da kimin lehine olur? Cumhur İttifakı’nın lehine olur." ifadelerini kullandı.

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"BU SEÇİM GERÇEKTEN KRİTİK"

Devamında Akpınar "Bu seçim esasında çok ciddi bir seçim her seçim önemlidir ama bu seçim gerçekten kritik bir seçim. Bugün uygulanan seçim teokratik, monarşik bir rejim. Halbuki biz demokrasi istiyoruz. Her şeyi onun uğruna yapıyoruz. Toplumda da öyle bir demokrasi talebi doğdu. Demokrasi de öyle hemen ulaşılınca bitecek bir hedef değildir. Gittikçe zorlaşır, ulaştıkça zorlaşır o. Ama bugünkü seçim teokratik, monarşik bir yönetimden demokratik parlamenter bir sisteme geçmek seçimi olacak." şeklinde konuştu.

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"HİÇ DEMOKRATİK DEĞİL BU"

Öte yandan Akpınar "Bugün ulaştığımız en demokratik yönetim parlamenter demokrasi. Onun da işlemeyen yanları var. Milletvekilleri kendi bölgelerinden gelir seçilirler, koltuklarında otururlar kendi adlarına konuşma şansları 5 dakikadır. O da 3-4 milletvekiline 5 dakika verilir. Bir defa demokratik de değildir bizim demokrasi dediğimiz. Çünkü bizim parlamentoda 5 tane parti var bunların üye sayısında 6 aydır adresi belli üye kayıtlı olanları oy kullanmıyor onların seçtikleri bir grup kullanıyor. Bugün matematiksel olarak baktığımızda bugün parlamentoda grubu olan 5 partinin karar verici mekanizması 7 bin kişi, yani 84 milyonun kararını 7 bin kişi veriyor. Hiç demokratik değil bu. Yani işte delege veriyor." dedi.

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