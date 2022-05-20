Çok daha uygun! Kolayca yapacağınız çıtır çıtır Lahmacun tarifi

Lahmacun leziz tadı ve kokusuyla iştah kabartıyor. Her kesimden insanın bayıldığı lezzetler arasında bulunan lahmacunun fiyatları gün geçtikçe artıyor. Bu da dışarıda lahmacun yemeye engel oluyor. Lahmacun yapımının zor olduğunun düşünülmesi evde yapılmasının önüne geçiyor. Ancak düşünülenin aksine lahmacun yapmak oldukça kolay. Evde yapacağınız lahmacun ile çok daha uygun fiyata istediğiniz lezzeti elde edebilirsiniz.
LAHMACUN TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet kırmızı biber
- 3 adet yeşil biber
- 2 adet orta boy soğan
- 1 demet maydanoz
- 2 adet domates
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- ½ çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- ¼ çay bardağı su
- 500 gram yağlı dana kıyma
Hamuru için:
- 5 su bardağı un
- 2 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz şeker
Yapılışı
- Bir mutfak robotunun içinde iç harcı için baharatlar, salça sıvı yağ ve kıyma hariç tüm malzemeleri alın ve çekin. Maydanozları en son ilave edin.
- Rondonun içinden büyükçe bir kaba aldığınız harca baharatları, salçayı ve sıvı yağı ekleyip iyice karıştırın.
- Son olarak kıymayı ekleyerek güzelce yoğurun. Lahmacunun lezzetli olması için harcınızın cıvık bir kıvamda olması gerekir. Yeteri kadar cıvık bir kıvamda değilse, biraz su ekleyebilirsiniz.
- Harcınız dinlenirken, hamurunuzu yapmaya başlayın. Suyu bir kaba dökün, üzerine tuz ve şekeri ilave ederek güzelce karıştırın. Azar azar da un ilave edin.
- Unu yavaş yavaş suya ekleyerek orta sertlikte bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Hamurunuz orta sertliğe ulaşınca tezgahın üzerine alıp en az 5 dakika daha yoğurun.
- Hamuru bir silindir haline getirip eşit parçalara bölün. Aynı büyüklükte lahmacunlar yapabilmek için hamurlarınızın ağırlığı da eşit olmalıdır.
- Eşit büyüklükte ayırdığınız bezelerin üzerini hafif nemli bir mutfak beziyle örtüp en az 1 saat dinlenmeye bırakın.
- Bu sırada, fırınınızı 250 derece fanlı ve alt üst açık olacak şekilde açın ve güzelce ısıtın.
- Mutfak tezgahının üzerine biraz un serperek bezelerinizi teker teker açmaya başlayın. Hamurunuzu mümkün olduğu kadar ince açmaya çalışın.
- İnce açtığınız hamurun üzerine lahmacun harcını kenarlarına da gelecek şekilde güzelce yayın. Harcınızın sulu olmasına özen gösterin. Kenarları boş bırakmayın.
- Lahmacunu yağlı kağıt üzerine alın. Önceden 250 derece alt üst fanlı ısıttığınız fırının tabanına yağlı kağıtla birlikte yerleştirin.
- Pişirirken kürek benzeri bir mutfak gereciyle lahmacunun altını kontrol edin, hafifçe yanık olduğu zaman fırından çıkarıp diğer hazırladığınız lahmacunları fırına yerleştirebilirsiniz. Her bir lahmacunu fırın performansınıza göre 7-10 dakika arası pişirebilirsiniz.
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