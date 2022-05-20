Çok daha uygun! Kolayca yapacağınız çıtır çıtır Lahmacun tarifi

Lahmacun leziz tadı ve kokusuyla iştah kabartıyor. Her kesimden insanın bayıldığı lezzetler arasında bulunan lahmacunun fiyatları gün geçtikçe artıyor. Bu da dışarıda lahmacun yemeye engel oluyor. Lahmacun yapımının zor olduğunun düşünülmesi evde yapılmasının önüne geçiyor. Ancak düşünülenin aksine lahmacun yapmak oldukça kolay. Evde yapacağınız lahmacun ile çok daha uygun fiyata istediğiniz lezzeti elde edebilirsiniz.

LAHMACUN TARİFİ

Malzemeler

2 adet kırmızı biber

3 adet yeşil biber

2 adet orta boy soğan

1 demet maydanoz

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

½ çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

¼ çay bardağı su

500 gram yağlı dana kıyma

Hamuru için:

5 su bardağı un

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

Yapılışı