YEMEK

Çok fazla şeker tükettiğinizin 5 önemli işareti

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
İÇERİK HABERLERİ  | 19.07.2019 12:03 | Son Güncelleme

Dürüst olmak gerekirse şeker bakımından yüksek yiyecekler her daim çok lezzetli. Tamamen şekeri kesmek zor olsa da olabildiğince azaltmak önemli çünkü vücuda girdiği andan itibaren bir zehir gibi etkiliyor.

Çok fazla şeker tükettiğinizin 5 önemli işareti

Bu 5 işareti siz de yaşıyorsanız şeker tüketimini azaltmalısınız…

BEYİN SİSİ

Beyin sisi pek çok bilişsel bulgu ve belirtiyi bir şemsiye altında toplayan bir terimdir. Beyin sisi, odaklanma, uyku eğilimi, sinirlilik, baş ağrısı, karar vermede güçlük, hatırlamada zorlanma gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. Şeker ise vücuda girdiği an kan şekeri seviyesinin dalgalanmasına neden olur. Bu da beyin sisine sebebiyet verebilir. Eğer bu belirtileri yaşıyorsanız şeker tüketimine dikkat etmelisiniz.

BAŞ AĞRISI

Kan şekeri seviyesinin yükselmesi, beyindeki kan damarlarının gerilmesine neden olur. Bu durum da baş ağrısına zemin hazırlar. Eğer sık sık baş ağrıları çekiyorsanız diyetinizden şekeri azaltın.

SİNDİRİM PROBLEMLERİ

Şeker açısından zengin olan yiyecekler, bağırsaklardaki kötü bakterileri çoğaltabilir. Aşırı şeker tüketimi sonucunda sindirim bozulabilir; kabızlık, gaz ve şişkinlik semptomları yaşanabilir.

RUH HALİ BOZUKLUĞU

Kan şekeri seviyeleri dalgalanıyorsa ruh halinde de bozulmalar görülebilir. Depresyon hissi yaşamamak için şeker tüketimi kesinlikle sınırlandırmalısınız.

SİVİLCE

Diyetinizde çok fazla şeker olması, cilt sağlını da bozabilir. Şeker ciltte sebum üretiminin artışına neden olur ve dolayısıyla sivilcelenme yaşanabilir.

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Anahtar Kelimeler:
şeker yemek

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